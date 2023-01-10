2022年最後一季度預估稅款於1月17日到期

許多納稅人在一年中繳納季度性的預估稅，從而做到按時支付稅款，但也有不少本應這麼做的納稅人忽視了這一舉措。美國國稅局 敦促那些在2022年繳納稅款過少的民眾，於1月17日或之前支付第四季度的稅款，從而避免在2023年報稅 時收到可能的意外稅單或罰款。

通常納稅人是通過從工資中預扣稅款，或按季度向國稅局繳納預估稅款，或兩者皆有的方式，在一年中繳納稅款。個人這樣做是因為所得稅是現收現付的，這意味著納稅人需要在一年中賺取或收到收入的時候，繳納大部分稅款。

納稅人如果賺取或收到不預扣稅款的收入，如個體經營者或獨立承包商，應按季度向國稅局繳納稅款。此外，如果納稅人在提交當年稅表時有欠稅，則通常會在下一年報稅時遇到相同的情況。處於這種情況的納稅人一般包括：過去使用逐項扣除但現在採用標準扣除的人、雙薪家庭、擁有非工資收入來源（例如股息）的員工、稅務情況復雜的人、未能增加預扣稅款的人。

國稅局提醒大家，大部分收入都是應納稅的，這包括失業收入、退稅利息以及來自零工經濟和數字資產的收入。在估算季度性稅款時，納稅人應包括所有形式賺取的收入，包括來自兼職工作、副業或商品銷售物品的收入。此外，各種金融交易，尤其是在年底，往往會產生意想不到的稅收影響，包括年終和假期獎金、股票 股息、共同基金的資本利得分配，以及出售獲利的股票、債券、虛擬貨幣、房地產或其他財產。

支付預估稅款最快和最簡單的方法，是使用國稅局直接付款來電子支付。納稅人可以在1月的截止日來臨之前安排付款。

納稅人現在還可以通過其國稅局在線賬戶進行支付。在線賬戶可以查看付款歷史、任何待處理或最近的付款以及其它有用的稅務信息，聯邦電子繳稅系統(EFTPS)也是一個很好的選擇；國稅局不對這些服務收取費用。此外，使用這些或其他電子支付選項，可確保付款及時到賬。

有關其它支付選項的更多信息，請訪問：IRS.gov/payments。為報稅季做準備永遠不嫌早，如需更多提示和資源，請瀏覽國稅局官網：IRS.gov。