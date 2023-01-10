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紐約幼獅青少年管弦樂團現正積極招募2023-24年新團員

工商記者黃元苓／紐約訊
紐約幼獅青少年管弦樂團2022年耶誕新年演出。
紐約幼獅青少年管弦樂團2022年耶誕新年演出。

紐約幼獅青少年管弦樂團現正積極招募2023-24年新團員，對象為10至18歲青年學子，需具備學習樂器的經驗，包括：小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、長笛、雙簧管、豎笛、低音管、法國號、小號、長號、低音號與打擊樂器等。

幼獅樂團日前移師皇后區MS 158初中，舉辦疫情後首場實體的2022年度聖誕新年音樂會，近兩百位團員的家長親友、師生與民眾出席聆賞。團員專注賣力演奏古典樂曲以及穿插表演「晚霞」等老上海流行歌曲，令聽眾產生很大共鳴，獲得嘉許及讚揚。

自1998年起，幼獅樂團在將近四分之一世紀的漫長歲月裡，每年固定舉辦聖誕新年音樂會，早已成為街坊翹首以待的傳統節慶音樂節目。該樂團每年定期推出的另一場重頭戲，為6月中旬在曼哈頓上西城林肯中心舉行的大型交響音樂會，自2002年以來已舉辦近20屆。與此同時，該團每周六固定在MS 158初中練習，積極排練上臺表演的曲目。

上述耶誕新年音樂會獲得多位政要長官的支持與鼓勵，包括駐紐約臺北經濟文化辦事處大使李光章、經文處華僑文教服務中心主任陳永豐、紐約州參議員劉醇逸、紐約州第十六選區參議員史塔文斯基、紐約州眾議員愛德華‧布朗斯坦、紐約市市議員黃敏儀。出任該團音樂總監、指揮暨弦樂指導的是鍾啟仁老師，其他指導老師尚有打擊樂家林季靜、音樂指導張若葳、管樂指導廖信惠、室內樂指導洪莉玲以及弦樂指導黃東瀛。

藝術總監方秀蓉說，該團秉持「服務社區、作育英才」和「幼吾幼以及人之幼」的理念，廣泛在社區各個機構與團體舉辦音樂會，舉凡圖書館、公園、學校以及耆老、醫療與復健中心，都可以看到該團團員上臺表演的活躍身影，為眾人帶來歡樂健康的文娛活動。

聯絡紐約幼獅青少年管弦樂團，請電：347-306-2511，洽行政總監張俊生；或電：917-912-8288，洽藝術總監方秀蓉。MS 158初中甄試及排練地址：46-35 Oceania Street, Bayside, NY 11361，請務必預約。

經文處與華僑文教服務中心主管，表達了對紐約幼獅青少年管弦樂團音樂會的支持，由團方...
經文處與華僑文教服務中心主管，表達了對紐約幼獅青少年管弦樂團音樂會的支持，由團方藝術總監方秀蓉(左二)出迎接待。

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