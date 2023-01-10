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紐約大政素食新春素食年菜大優惠

工商記者廖學錕／紐約訊
大政素食產品可以讓僑胞製作出色香味俱全的素食好料理。
大政素食產品可以讓僑胞製作出色香味俱全的素食好料理。

華人經營的大政素食，其分公司遍佈美西與美東各大城市。大政素食紐約分公司推出新春優惠活動，凡於1月21日前消費滿$200，即可享九折優惠，買更多、省更多，為今年年夜飯桌上添增健康美味菜餚。商品包括：美國火腿、牛蒡羹、油雞、魚翅、佛跳牆、麥克雞塊、香菇卷、麻油猴菇、藥膳如意湯、三杯猴菇等素食佳餚，目前該公司產品可接受簡訊訂貨。

為了讓全球華人僑胞品嚐到台灣精緻素食的美味，大政素食積極推動素食新食材，更重視產品品質及食品安全，在2007年通過ISO22000、2005和HACCP等相關認證，讓消費者在選擇素食產品時能更安心地購買。該公司的產品為自家工廠廚房製作，量大、品項種類多、價格低廉。例如：近日促銷產品都是用豆製品在台灣嚴密製造，經過冷凍後來美，保鮮、貨真價實，並且在批發價格後又再打折。

對於許多長年食用素食的民眾來說，大政素食一直是素食者的好選擇。該公司推出半成品料理包，食用前進行解凍，加熱後就可立即食用；料理包內所有調味與食材都已備妥，提供素食者極大的便利，省下許多時間。靠著紮實的材料和合理的價格，大政素食多次受台灣外貿單位邀請，參加紐約的台灣食品展。

大政素食多年來以誠實可靠的商業信譽，提供大紐約地區素食愛好者美味可口的素食菜餚及食材，方便包可即時食用，為忙碌籌備年夜飯菜的婆婆媽媽減輕負擔。該公司現推出新春優惠活動，敬請把握機會！

詳情產品信息及圖片，請造訪該公司官網：www.myvegestar.com。紐約分公司地址：27 E. Mall, Plainview, NY 11803；電話：718-360-8688（可簡訊訂貨）；周一至周五營業。

為加強服務僑胞，該公司負責人Steven Yang現還開啟了房地產仲介業務。擁有房地產仲介執照的Steven可以為僑胞仲介買賣、租賃房屋，歡迎僑胞諮詢、委任，電話：646-568-7777。

華人 房地產

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