一格文創書店舉辦「迎春納福」寫春聯聯誼活動。

一年一度，又逢迎春，一格文創書店 於1月8日2023年開年之際，特邀文藝界名人張炳鋒、武福生、候玉鵬三位書法 家於紐約法拉盛義寫春聯，除了希望在開年帶給社區一派春意盎然的景象外，亦希望海外中華子孫能續傳文化精華，除了在筆墨上能多有切磋進步外，更持續保有春聯賀喜的文化蘊涵。

一格文創書店Eglance Bookstore創始人Kevin表示：「有鑑於美東地區缺少一個集中華傳統文化與現代生活節奏有機融合的文化祥地，我們意在為華人 社區、華人家庭實現文化需求，也為中美文化交流、中西文化融匯提供一個視窗，所以於紐約法拉盛市中心成立一格文創書店，希望能對文化傳承有一些貢獻。」

該書店開業近一年來，提供各類書籍、辦公用品、兒童教具等，還推出了筆墨紙硯等品種齊全、品質俱佳的文房用具，另外還有售賣一些文創產品，例如非遺文創、故宮文創系列、博物館考古盲盒、焚香探源、榫卯積木、皮影剪紙等，別具一格。一格文創書店還創建了「讀書」、「書法繪畫」、「教育」、「一格好物」四個群，實現線上線下互動，廣受新老僑界的歡迎和支持。該書店為回饋各界的熱情，於2023年初特邀三位知名書法家，替僑胞義揮春聯，為即將來臨的中國新年獻上一份熱騰、溫馨的文化好禮，一如唐人孟浩然所說：「田家占氣候，共說此年豐」。

活動當時，一位久居紐約的老僑胞激動地表示，沒想到能在美國見到那麼多年輕人聚集寫春聯活動，足見中華傳統文化的魅力。而另一位年輕的參與者亦表示：「疫情期間長期宅居，讓我們有了一個靜下來省悟的機會，也促使我們愛上了修心養性的中國書法。」另一位中年婦女則表示，新來到來，家門前能掛上親筆書寫的好春聯，中國年便能過得更加喜慶，有好兆頭。這些佳評回饋都讓一格文創書店更有心為社區提供更好、更完善的文化產品和交流祥地。

一格文創書店希望與熱愛讀書的北美華人一起分享、交流讀書資訊及閱讀體驗，並會持續不定期舉行線上線下文化活動， 專營中文暢銷書、字帖、課本、文房四寶、傳統文化產品、各式文具、兒童早教產品、各種潮玩等，歡迎僑界蒞臨指教、文化切磋。地址：133-47 41st Ave, Queens, NY 11355，電話：718-358-2478，營業時間：每日上午10點至下午6點。