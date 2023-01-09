LINA MEI油管頻道&法拉盛網聯合主辦 第二屆火辣聖誕女郎大賽結果公佈

第二屆火辣聖誕女郎大賽參選佳麗表演勁歌熱舞。

2022年十二月歲末冬至當天，LINA MEI YOUTUBE(梅麗娜)頻道聯合法拉盛 網，在法拉盛君豪大酒樓舉辦了第二屆火辣聖誕女郎大賽，共計十位華裔 佳麗參選，最後由六號中西混血兒Genesis稱冠勝出。

大力支持本項活動並上臺頒獎的有紐約PSP民間巡邏隊的大隊人馬，由隊長KK 李啟基率領前往助陣。其他擔任評委的有廣西青年學友會朱繼青及夕陽夫婦、舞蹈家梁坤鈿、CCTV董濤、上海古玩協會徐曉伶以及李老板修車行的李老闆；大賽化妝造型則由Lucille Liu和Messlook共同打造。當天席開近二十桌，盛大熱鬧。

現場還拍賣了新晉畫家周静的作品，由Joe Zhou競得，連同渥惟佐夫律師事務所林鶯等參與投標，共籌得近兩千美金，全數捐给PSP民間巡邏隊，感謝他們不遺餘力地保衛及守護法拉盛等華裔社區的秩序與安全。