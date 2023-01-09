鄭聖星中醫詳析失眠病因 針灸傳統療法效果顯著

鄭聖星醫生特殊的針灸手法，對治療失眠、五十肩、腰痛、坐骨神經痛及膝痛等疾病有著明顯的療效。

失眠 與焦慮是都市人最常見的疾病，三年多的疫情 讓很多人焦慮、煩燥、失眠，內心充滿太多無奈。鄭聖星紐約執照針灸師畢業於中國廣州中醫藥大學及美國紐約中醫學 院，對治療失眠有著豐富的臨床經驗。通過其獨特的針灸療法，鄭聖星醫師為許多失眠患者解除了多年來的困擾，大大提高了患者的生活品質。如有失眠方面的問題，可前往診所諮詢和治療。

鄭醫師表示，中醫的不寐就是「失眠」，是以經常不能獲得正常睡眠為特徵的一類病癥，主要表現為睡眠時間及深度不足；輕者入睡困難或寐而不酣、時寐時醒，又或是醒後不能再睡，重者徹夜不眠。失眠在「內經」中被稱為「不得臥」、「目不瞑」，認為是邪氣客於臟腑，衛氣行於陽，不能入陰所得。「素問·逆調論」記載有「胃不和則臥不安」，後世醫家引申為凡脾胃不和、痰濕、食滯內擾，以致睡眠不安者均屬此。漢代張仲景將其病因分為外感和內傷兩類，提出「虛勞虛煩不得眠」的論述，至今仍有應用價值。

「失眠」屬於西醫的睡眠障礙，被認為是由於長期過度的緊張腦力勞動、強烈的思想情緒波動、久病後體質虛弱等，使大腦皮層興奮與抑制相互失衡，導致大腦皮層功能活動紊亂而致。人之失眠，由心神控制，而營衛陰陽的正常運作是保證心神調節失眠的基礎。每因飲食不節、情志失常、勞倦、思慮過度及病後/年邁體虛等因素，導致心神不安、神不守舍、不能由動轉靜，而致失眠。

鄭聖星醫師治療失眠，主要以調理陰蹺脈、陽蹺脈來幫助患者安神利眠，並以相應的八脈交會穴、手少陰心經及督脈穴為主。陰、陽蹺脈主睡眠，若陽蹺脈功能亢盛則失眠，故補陰瀉陽使陰、陽蹺脈功能協調，並結合艾灸或拔罐的治療，不眠自愈。

鄭醫生表示，針灸治療失眠有特效，尤其是在下午或晚上進行針灸治療，則效果會更好。民眾若是被失眠所困，歡迎盡早去鄭醫生診所就醫。鄭醫生還擅長治療五十肩、腰痛、坐骨神經痛以及膝痛等疾病，療效顯著。

鄭聖星漢/藏傳統針灸療法診所現正舉辦優惠，免首次問診費，針灸$50、針灸加拔罐$70、針灸加艾灸$70；優惠期延長至03/31/2023，診所接受Aetna保險。鄭聖星漢、藏傳統針灸療法診地址：136-40 39th Avenue, Suite 508, Flushing, NY 11354，諮詢預約電話：929-329-0191，網址：www.zhengacupuncture.com。診所開診時間：星期一、四上午10點至下午5點；星期二、五、六上午9:30至下午5:30；星期三僅限預約，星期日休息。