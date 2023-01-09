第四屆「春之聲」中國新年音樂會 重返林肯中心

第四屆「春之聲」中國新年音樂會重返林肯中心。

經過多年的積累，紐約的「春之聲」(The Sound of Spring)中國新年音樂會，已成為紐約觀眾攜親朋好友歡度農曆春節的優選好去處，持續呈上原汁原味、具中國特色的好音樂。巴德音樂學院美中音樂研習院攜手北京中央音樂學院主辦的第四屆「春之聲」中國新年音樂會，將分別於1月27日在巴德學院費舍爾表演藝術中心和1月28日在林肯中心爵士樂 中心舉行。

玉兔迎春添新象，本屆「春之聲」將讓紐約上州 哈德遜社區和紐約市附近的觀眾在樂聲中釋放壓力，同時感受濃濃年味。音樂會的選曲極富故事性與畫面感，包括令人百聽不厭的《梁山伯與祝英台》小提琴協奏曲、以「霸王別姬」歷史故事為原型的琵琶協奏曲《霸王卸甲》、豐富多變的經典民族打擊樂作品《龍騰虎躍》等。音樂會由研習院院長蔡金冬指揮，小提琴、二胡、琵琶、打擊樂等獨奏藝術家與巴德當代樂團(The Orchestra Now)同台演繹中國音樂作品。

本屆音樂會節目將為各年齡段的觀眾朋友們營造一種節慶氛圍，有迷人的故事，也有振奮人心的聲音，展示新時代中國交響樂 的複雜性和藝術表現力。《梁祝》乃音樂會上半場的重頭戲，作為中國民族音樂與西方音樂結合的代表作，它體現了獨具民族特色的協奏作品風格，無論有沒有接觸過西方古典音樂的觀眾都能聽懂其中的百轉千迴並產生情感共鳴。現任紐約愛樂樂團樂手的小提琴家孫娜將帶來精湛的演奏。同樣在上半場，劉文金所作的《雪山魂塑》通過二胡與樂隊的協奏，將向觀眾展開一卷音畫，講述戰士在跨過雪山的征途中堅韌不拔的意志和一往無前的氣勢。巴德音樂學院協奏曲比賽獲獎者、巴德五年制民族器樂演奏專業的應屆畢業生劉倍彤，將與巴德當代樂團合作演出，她師從中央音樂學院著名二胡大師于紅梅。

喜慶打擊樂《龍騰虎躍》會作為下半場開場表演，將氣氛瞬間點燃；高難度技巧、豐富的節奏變化和不同的打擊樂，在交響樂隊的烘托下表現出熱烈歡騰的節日景象。《龍騰虎躍》是李民雄創作的經典民族打擊樂作品，此次將由巴德當代樂團的打擊樂手Petra Elek擔任獨奏，她曾跟隨中央音樂學院民族打擊樂名家喬佳教授學習。

音樂會將展示兩位享譽當代的中國作曲家的傑作，分別是周龍的琵琶與樂隊作品《霸王卸甲》及郭文景的管弦樂隊作品《御風萬里》。擔任《霸王卸甲》琵琶獨奏的高虹是一位活躍國際舞台的演奏家，其足跡遍布美國、歐洲和亞洲的重要舞台，獲獎無數；她與老師林石城大師的師生巡迴演出和專輯獲得極高讚譽，《人民音樂》評價道：「高虹對中國傳統音樂具有獨特的感悟，她的演奏具有很強的感染力，屬於醇酒型及精氣神韻兼備，越品越美。」

周龍為琵琶與管弦樂隊所作的《霸王卸甲》，以「霸王別姬」的歷史故事為原型，描繪了一段壯麗淒美的愛情故事。郭文景的《御風萬里》表現出人們振奮和喜悅的情緒如浩蕩之風在祖國的萬里長空中飛揚，將漢、藏、蒙、維等民族的民歌融為一體，最終在歡騰的氣氛中達到高潮，表達了作者對祖國昌盛和世界和平的祝願。

第四屆「春之聲」中國新年音樂會指揮蔡金冬向紐約觀眾發出盛情邀請：「音樂是將人類文化連在一起的自然紐帶，可以幫助人類克服障礙、拋棄分歧。我真誠地邀請大家和我們一起迎接兔年，擁抱音樂！」

「春之聲」中國新年音樂會將於1月28日（週六）下午3時，在林肯中心爵士樂中心五樓玫瑰劇場(Rose Theater, Jazz at Lincoln Center)舉行，地址：10 Columbus Circle, New York, NY 10019。票價：$25起（1月15日前購票，使用EARLY25可獲得75折早鳥優惠），可在網站上購票或致電：212-721-6500，直接前往票務處購買可免手續費；請瀏覽活動網站：https://www.barduschinamusic.org/events/the-sound-of-spring-jalc-2023。