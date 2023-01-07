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王嘉廉社區醫療中心舉辦現場招聘會 誠聘中英雙語醫療人員及其它職位

工商記者衛伯承／紐約訊

王嘉廉社區醫療中心將於1月份在法拉盛舉辦現場招聘會，招聘活動時間訂於1月11日（週三）上午10時至中午12時、1月18日（週三）上午10時至下午1時，活動地點：法拉盛37大道136-26號王嘉廉社區醫療中心五樓。

王嘉廉社區醫療中心是一所非營利機構及聯邦政府認可的醫療中心，在曼哈頓以及皇后區五個交通方便的地點提供全面的基本醫療服務。醫療中心的發展離不開全體員工的辛勤工作和共同努力，歡迎您加入醫療中心團隊，為社區服務。

醫療中心現誠聘積極進取並致力於社區服務的中英雙語人才加入，招聘職位包括：清潔工、大堂接待員、醫療助理、醫務接待員、註冊護士、牙醫助理等。參加招聘活動須提前報名預約，敬請登錄：https://bit.ly/January2023Interviews註冊預約，或致電：212-379-6988洽詢瞭解更多信息。符合資格的申請者將收到人事部的回覆，確定面試預約；該招聘活動恕不接受任何無預約人士。

王嘉廉社區醫療中心符合文化的雙語工作環境以及友好互助的工作氛圍，能更好地發展個人天賦與才能。醫療中心提供優厚的員工福利待遇，包括：醫療保險、公司提供的牙科、殘疾以及人壽保險、403(b)退休計劃、交通/醫療以及家屬看護的彈性消費賬戶(FSA)、帶薪休假、職業發展機會、為符合資格的員工提供學費報銷等。

醫療保險 法拉盛 退休

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