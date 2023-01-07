我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歷經4天15輪 眾院終於選出麥卡錫擔任議長

鄭爽代孕棄養風波續集 前男友張恆訴她虐待孩子

綦書儀作品《吶喊》時報廣場大螢幕展出

工商記者廖學錕／紐約訊
綦書儀的作品《吶喊》。
綦書儀的作品《吶喊》。

NYC ARTWALK藝術群展，2022年12月9日至10日在時報廣場成功展出。展覽邀請了二十位世界各地的知名藝術家，在紐約地標時報廣場的大螢幕上展示他們的藝術佳作，知名華人時尚設計師綦書儀的作品《吶喊》（shout out）也於此次亮相展示。

NYC ARTWALK藝術展旨在建立一個全球藝術家社區，專注於尋找來自美國和國外才華橫溢的藝術家，讓他們的作品在紐約市展出。NYC ARTWALK藝術展展出方式獨特，通過在紐約市熱門地點的大螢幕展示作品圖像，吸引了成千上萬的藝術愛好者、紐約客、藝術收藏家、畫廊經營者的關注。眾多NYC ARTWALK展出的藝術家名聞全球，並曾在大都會藝術博物館和惠特尼雙年展等著名機構展出。同時，NYC ARTWALK為參加過展覽的藝術家創造了更多的機會繼續舉辦個展，並參加了巴塞爾藝術展等大型藝術活動。

此次綦書儀展示作品的標題為《吶喊》，創作於COVID-19大流行期間，為了向不幸於COVID-19喪命的人及家屬表達哀悼、支持和同情。她在這個項目中使用的材料採用白紙巾，白色用來祭奠因病去世的民眾，紙巾用來擦去家人的淚水，也表達了設計師對受害者的同情。此外，作為一名時裝設計師，綦書儀利用帶有褶皺的白色紙巾在平面畫布上創造出3D視覺效果。在設計裡，綦書儀利用「少即是多」的概念，通過簡單的材料和佈局設計出包含情緒的作品，極具開放性，讓不同經歷的人從作品中解讀到不一樣的情緒。

創作藝術家綦書儀本科就讀於知名文理學院Wheaton College，專攻視覺設計；研究生就讀於紐約知名藝術學府Pratt Institute，專攻設計管理。對時尚、設計以及人文擁有獨特想法的她，目前是美國時尚寵物品牌House of Furry的聯合創始人。延續對藝術與設計中的環保理念，該品牌使用可持續環保布料製作寵物時尚與生活用品，Pet、People、Product、Planet是品牌的「4P」使命。

時尚 紐約市 時報廣場

上一則

心臟專科潘耀強醫學博士 服務社區15載

下一則

又見華人參選 伍溢文主打治安、教育、降稅

延伸閱讀

周末好去處／惠特尼美術館開放工作室 供親子藝術創作

周末好去處／惠特尼美術館開放工作室 供親子藝術創作
學區委員9日起申請 華裔積極維權

學區委員9日起申請 華裔積極維權
紐約亞洲藝術周 中日韓印展品拍賣

紐約亞洲藝術周 中日韓印展品拍賣
時報廣場跨年濺血 涉恐襲

時報廣場跨年濺血 涉恐襲
時報廣場跨年夜 展現「躍動香港」

時報廣場跨年夜 展現「躍動香港」

熱門新聞

管理員代收的美金、人民幣帳單。(記者顏潔恩／攝影)

Amazon、Best Buy免費取貨？刷單騙局愈滾愈大…華人管理員收死亡威脅

2022-12-31 13:39
華女收到陌生短信，直呼她英文名並熟悉居住地。(陳佳惠提供)

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

2023-01-05 06:42
受害人說，地鐵遇危險，在確保安全的情況下，應立刻按緊急按鈕報警。(警方提供)

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

2023-01-04 14:15
在2018年被捕的華裔工程師鄭曉青(右)。(取自臉書)

華裔工程師竊GE機密 量刑被判兩年

2023-01-04 11:41
新冠變異株肆虐，圖為民眾接種新冠疫苗加強針。(美聯社)

新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成

2023-01-06 07:02
嫌犯與犯案砍刀。(臉書/警方提供)

時報廣場跨年3警遭砍傷 兇嫌攜遺書 疑恐怖攻擊

2023-01-01 14:41

超人氣

更多 >
22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光

22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光
才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡

才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡
雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因

雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因
新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成

新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成
Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍

Trader Joe’s年度客戶票選獎 這5款食品是常勝軍