綦書儀作品《吶喊》時報廣場大螢幕展出

綦書儀的作品《吶喊》。

NYC ARTWALK藝術群展，2022年12月9日至10日在時報廣場 成功展出。展覽邀請了二十位世界各地的知名藝術家，在紐約地標時報廣場的大螢幕上展示他們的藝術佳作，知名華人時尚 設計師綦書儀的作品《吶喊》（shout out）也於此次亮相展示。

NYC ARTWALK藝術展旨在建立一個全球藝術家社區，專注於尋找來自美國和國外才華橫溢的藝術家，讓他們的作品在紐約市 展出。NYC ARTWALK藝術展展出方式獨特，通過在紐約市熱門地點的大螢幕展示作品圖像，吸引了成千上萬的藝術愛好者、紐約客、藝術收藏家、畫廊經營者的關注。眾多NYC ARTWALK展出的藝術家名聞全球，並曾在大都會藝術博物館和惠特尼雙年展等著名機構展出。同時，NYC ARTWALK為參加過展覽的藝術家創造了更多的機會繼續舉辦個展，並參加了巴塞爾藝術展等大型藝術活動。

此次綦書儀展示作品的標題為《吶喊》，創作於COVID-19大流行期間，為了向不幸於COVID-19喪命的人及家屬表達哀悼、支持和同情。她在這個項目中使用的材料採用白紙巾，白色用來祭奠因病去世的民眾，紙巾用來擦去家人的淚水，也表達了設計師對受害者的同情。此外，作為一名時裝設計師，綦書儀利用帶有褶皺的白色紙巾在平面畫布上創造出3D視覺效果。在設計裡，綦書儀利用「少即是多」的概念，通過簡單的材料和佈局設計出包含情緒的作品，極具開放性，讓不同經歷的人從作品中解讀到不一樣的情緒。

創作藝術家綦書儀本科就讀於知名文理學院Wheaton College，專攻視覺設計；研究生就讀於紐約知名藝術學府Pratt Institute，專攻設計管理。對時尚、設計以及人文擁有獨特想法的她，目前是美國時尚寵物品牌House of Furry的聯合創始人。延續對藝術與設計中的環保理念，該品牌使用可持續環保布料製作寵物時尚與生活用品，Pet、People、Product、Planet是品牌的「4P」使命。