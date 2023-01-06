2023第三屆「國風戲采」新春音樂會　7日下午一時在法拉盛市政廳隆重舉行

第三屆「國風戲采」新春音樂會，於7日下午一時在法拉盛市政廳隆重舉行。

為了慶新春、迎兔年，2023 第三屆「國風戲采」新春音樂會定於2023年1月7日周六下午一時，在紐約市法拉盛市政廳隆重舉行。該活動由美國梅拉諾文化演藝集團主辦，海外越劇聯盟以及紐約金鷹民族樂團聯合主辦，美中華人 音樂家協會、美國金融聯盟公司與美國上海聯誼會和美國上海總商會共同主辦，並由紐約金鷹成人日間護理中心獨家冠名，上海越劇院授權演出。

「國風戲采」全程線上同步直播，由美中音協直播平臺、梅拉諾youtube獨家頻道進行，美國中文電視及美國中文電視網全程錄播強勢支援，也會在愛奇藝簽約夥伴、騰訊視頻播放平臺和嗶哩嗶哩播出平臺進行。此外，該音樂會還將通過微信 、抖音、微博等新媒體平臺與廣大觀眾零距離見面，為全球觀眾帶來一場「精神文化饕餮盛宴」。

紐約金鷹民族樂團成立於2011年，是由旅居美國的紐約華人所組成的藝術團體。他們熱愛中華文化藝術、音樂和戲曲，在樂團團長樂德明先生的引領下，以及在藝術指導趙樹人老師的指導帶領下，於異國他鄉拼搏、相聚、感受、傳播、弘揚中國這個有著五千年文化歷史的古國所特有的文化藝術。他們多年來積極參與紐約華人社區的各種演出，每一次都留下了優美的音樂和陽光般的笑臉。這個藝術團體所展現的有朝氣、有影響力的表演，將繼續豐富紐約華人的文化生活，向主流社會展示博大精深的中華文化藝術和底蘊豐厚的中華文化。

目前音樂會僅餘少量入場券，訂票熱線：929-522-6978，聯繫人：趙老師。同時也歡迎民眾與1月7日下午到現場觀看支持，並請大家相互轉發此次演出資訊。