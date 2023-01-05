張清家庭醫生談如何加強免疫力

張清醫學博士內科全科家庭醫生(Qing Zhang，M.D., Ph. D., Internal Medicine/PCP)

張清家庭醫生細心、耐心、有愛心，有豐富的臨床經驗，診所位於法拉盛39大道，為華人社區患者提供內科全科/家庭醫生服務。張清醫師是醫學 雙博士，以第一名的總成績畢業於由耶魯大學和美國雅禮協會在湖南長沙創辦的湘雅醫學院，後於紐約蒙特菲爾附屬醫院完成內科住院醫培訓，獲美國內科特考文憑，就職於諾斯威爾系統醫院，主要管理重症監護室、心電監護室及住院病人。張清醫師目前在法拉盛醫院及皇后區多家康復中心、療養院擔任主治醫師，累積了豐富的急重症、慢性疾病及康復治療的臨床經驗。張清醫師出生於醫學世家，從祖輩到父輩都是著名的中醫專家。除了內科全科外，張清醫師還是一位眼科醫學博士，曾在自然醫學等中外醫學科學期刊發表多篇學術論文，主編及參編專業、科普書籍二十餘部，獲得國家自然科學基金等多項基金，並多次在國際學術會議上演講。

張清醫生介紹，免疫系統就像人類身體中的防衛軍，是最強大、最複雜的系統之一，負責識別和排除病菌、異物、癌細胞等，維持機體內環境穩定並預防疾病。免疫系統由免疫器官、免疫細胞和免疫分子組成，形成人體三道防線。第一道防線由皮膚和黏膜構成，不僅能夠阻擋病原體侵入（比如呼吸道黏膜的纖毛可以清除異物），而且它們的分泌物，如乳酸、脂肪酸、胃酸和各種酶等，還有殺菌的作用。第二道防線是體液中的吞噬細胞和殺菌物質，它們就像士兵和武器，可以抵抗病原體對機體的侵襲。第三道防線由特定免疫器官（胸腺、淋巴結和脾臟等）和免疫細胞（淋巴細胞）組成，它們可以針對某一特定的病原體起作用或分泌抗體。只有三道防線同時完整、完好地發揮免疫作用，才能更充分地保證身體的健康。

張清醫生表示，對於同一種病菌的感染，比如流感、新冠等，患者會出現不同疾病程度的表現，分輕症、普通、重症。這不僅與病毒的入侵量有關，更與個人機體免疫狀態有關，起決定作用的就是免疫系統。不良的生活方式會導致機體免疫力下降，如作息不規律、通宵熬夜、飲食不均衡等。張清醫生提醒大家，注意個人衛生、規律作息時間、定期加強鍛煉、均衡飲食、補充營養，這些都可以幫助改善免疫力；也可以食用一些天然增強免疫力的食物，如香菇、枸杞、木耳等，這些食物富含植物多糖。

張清醫生進一步解釋，疫苗 注射就是使用特定病原體的弱化或滅活部分刺激免疫系統，使人體產生抗體，提高免疫防禦能力，當機體再次接觸到相同抗原，就能識別並迅速地做出反應。比如流行性感冒病毒，會定期產生抗原漂變(drift)或移型(shift)，從而進行各種偽裝並想辦法入侵到人體，所以當秋冬季來臨時，家庭醫生會提醒大家進行疫苗接種。張清醫生診所也正在為華人社區患者提供新一季的流感針注射，這對於患有高血壓 、糖尿病、心臟病、肺病等基礎疾病的患者來說尤為重要。

張清醫生治學嚴謹、認真，主治高血糖、高血壓、高血脂/高膽固醇、心臟病、肺部慢性病、呼吸道感染、感冒、肺炎、鼻炎、哮喘及過敏症、頭暈頭痛、貧血、關節炎、骨質疏鬆、腸胃病、肝炎、腎臟病、尿道炎、皮膚病、甲狀腺疾病及各種心/肝/膽/肺/胃/腸疾病；該診所附設Covid19旅行/回國檢測、遠端視頻/電話門診、年度健康體檢、入學/就業前體檢、家庭護理體檢、結核測試、各種疫苗及預防注射（流感、肺炎、肝炎、破傷風、帶狀皰疹、麻腮風疫苗、乳頭狀瘤病毒疫苗）、心電圖、肺功能、胃菌檢查、婦科檢查、驗尿驗孕、各種抽血檢查、癌症篩查等。

張清醫生診所地址：136-36 39th Ave, 5th floor, Flushing, NY, 11354（法拉盛39街136-36號5樓，大停車場/飛躍皇后對面，安康寧藥房樓上5樓）；門診時間：週一至週六上午9點半至下午5點半，接受各種保險，無保險患者優惠；電話：718-799-0918。