世界日報新春嘉年華 與您共同迎接新春

星海藝術中心-芭蕾舞、中國舞、聲樂

迎接2023 年，世界日報 推出「新春嘉年華」，為期兩天，集熱門商品展銷、資訊、工藝美術、文藝表演於一體。「新春嘉年華」安排於1月7日（週六）上午10:30至下午6點，以及1月8日（週日）上午10:30至下午4點，在法拉盛 喜來登酒店舉行；規劃了舞臺區、購物區、資訊區及工藝區等多元化活動區域，是一個三代同堂、共慶佳節的場所。本次活動由世界日報主辦、美國中國信託銀行共同贊助，得到了數十家機構和商家的支持，一起共襄盛舉。活動當日可於報到處免費領取世界日報兔年年曆手冊一本；於【美國華源食品集團】攤位處消費滿$20，可獲贈世界日報兔年桌曆一份。活動現場還有大量獎品供抽獎，歡迎各位民眾攜家人、親朋好友免費參加。

【美國中信銀行】（共同贊助）

美國中國信託銀行(CTBC)橫跨美國東西兩岸，全美共有19家分行，其中紐約兩家、新澤西一家、北加三家及南加十三家。中國信託銀行在全球有超過111個分支機構，許多美國客戶與全球各地中國信託分/子行皆有頻繁的業務往來。全新中國信託個人數位銀行，提供多項新功能，客戶無論在何處都可輕鬆理財和儲蓄管理；網路開戶只需3分鐘即可完成，並享有優惠利率。瞭解更多詳情，請上網：www.ctbcbankusa.com，或致電中國信託銀行：1-888-308-0986。

【美國太子行】

太子牌主要業務是進出口產品、經銷及批發，銷售產品超過700多個，全美各大零售商超過100,000個零售點。因經驗豐富、產品眾多、銷售量大、運作系統完善，故以具競爭力的價格提供來自世界各地的優質產品。

太子牌是第一個開發花旗參茶包的品牌，三十多年來一直是全美銷量冠軍；除了花旗參外，還開發了太子牌姜王晶、姜糖、有機中國茶、中草藥茶及北海道鹿角靈等產品。其產品均採用優質成分製成，並經過獨立實驗室測試，以確保質量符合FDA食品藥品安全標準。

除了銷售太子牌產品，還代理新加坡虎標萬金油、金莎巧克力、Nutella、瑞士利口樂喉糖、日本喇叭牌正露丸及云南白藥等40多個知名品牌的分銷商。此次參加世界日報2023年新春嘉年華活動，提供太子牌原枝花旗參8安士禮袋裝$100/3包，原價$156/3包；法國名牌什錦朱古力2盒$15。當日還有更多優惠，敬請把握，歡迎選購！

【樂而藝術品中心】

樂而藝術品中心(LUXUR Fine Art Center)成立於2013年，場地面積7000多尺，毗鄰USTA美國國家網球中心，是一家結合全球藝術、古董拍賣、展示、銷售、交流、由華人經營的大型古董城和註冊拍賣公司。樂而藝術品中心有來自世界各國的陶瓷工藝品、青花瓷、佛像、油畫、家居裝飾、玩具、古錢幣地圖、玉器飾品等，包括西班牙Lladro精美瓷偶、德國Meissen十七至十八世紀外銷瓷精品、廣州青花、廣彩古董，還有清嘉慶年間「吉祥如意」盤、清康熙時期「仕女童子」棒槌瓶、漢博山神獸文陶尊等，以最公道、最實惠的價格出售。在樂而藝術品中心，無論是挑選古董還是為新家增添裝飾品、精美茶具，亦或者選擇租賃場地古董代賣，都是最佳選擇！樂而藝術品中心電話：646-677-5152，地址：131-27 fowler F2 Flushing NY11355，每週七天營業，郵箱：[email protected]。

【優瑪瑪益生菌奶粉】

優瑪瑪益生菌奶粉來自美國最重要的乳品之州——威斯康星州，使用低溫技術製作生產出鬆散的顆粒狀乳粉，即速溶解還原為原狀鮮奶並保留了生牛乳的原始口感。優瑪瑪益生菌奶粉含有包括維生素A、維生素C、維生素D、鈣在內的多種維生素、卵磷脂、礦物質和微量元素，並含有10種耐酸、耐鹼、耐溫的活性益生菌。每一份優瑪瑪益生菌牛奶(220ml)內含10種耐酸耐溫活性益生菌高達19.8億、10克蛋白質及296mg鈣及脂肪1克（絕無添加劑）。優瑪瑪益生菌奶粉的10種活性益生菌能有效地增強腸胃蠕動、平衡腸道菌群環境、提升消化和代謝功能、防止腹瀉、潤腸通便、解決脹氣及便秘的困擾、緩解乳糖不耐症、改善過敏、提升免疫力並增強體質；室溫水即可速溶還原，口感醇厚純正、具飽腹感。

【慕思寢具】

DeRuuci慕思傢俱於2004年創立，致力於人體工學健康睡眠的研究，堅持以打造全球健康睡眠的極致體驗為己任，專業從事整套健康睡眠系統的研發、生產及行銷，在業內創新打造「量身定製的個人專屬健康睡眠系統」。慕思傢俱專賣店已遍佈全球20多個國家和地區，為千萬顧客提供健康寢具睡眠體驗；除健康睡床/床墊外，包括慕思品牌的起居室客廳沙發、茶幾組合、飯廳餐檯及璧櫥等各式時尚傢俱。慕思DeRUCCI法拉盛店地址：40-24 College Point Blvd., Suite B221, Flushing, NY 11354（天景購物中心Level B），電話：212-371-0888。每週七天營業，上午10時至下午6時半，歡迎親臨參觀體驗最新產品，或瀏覽網頁：WWW.US.DERUCCI.COM。

【如意珠寶】

開業超過二十年的如意珠寶，新春期間為僑胞帶來好運與福氣，特別推出應景的兔年24K足金行運紅手繩及銀兔吊墜，敬請惠顧。此外，新春訂閱油管 LINA MEI頻道，可得精美贈品。

熱心公益的如意珠寶梅麗娜老師，不時參加社區活動、捐助抽獎獎品，以答謝社區的支持與厚愛。近期梅老師將參加世界日報所舉辦的2023新春嘉年華，慷慨捐贈獎品，廣受歡迎與稱讚。

如意珠寶暨姊妹公司聚寶拍賣線上線下多元發展，架設油管Lina Mei頻道，天天分享珠寶常識和推薦貨真價實、性價比超高的珠寶及藏品。同時，如意珠寶旗下的法拉盛網定期舉辦好聲音與火辣聖誕女郎大賽等文娛活動，為社區挖掘可造之材並帶來正能量。