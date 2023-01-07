世界日報新春嘉年華 與您共同迎接新春

活動當日可於報到處免費領取世界日報兔年年曆手冊一本；於【美國華源食品集團】攤位處消費滿$20，可獲贈世界日報兔年桌曆一份。

迎接2023年，世界日報推出「新春嘉年華」，為期兩天，集熱門商品展銷、資訊、工藝美術、文藝表演於一體。「新春嘉年華」安排於1月7日（週六）上午10:30至下午6點，以及1月8日（週日）上午10:30至下午4點，在法拉盛 喜來登酒店舉行；規劃了舞臺區、購物區、資訊區及工藝區等多元化活動區域，是一個三代同堂、共慶佳節的場所。本次活動由世界日報主辦、美國中國信託銀行共同贊助，得到了數十家機構和商家的支持，一起共襄盛舉。活動當日可於報到處免費領取世界日報兔年年曆手冊一本；於【美國華源食品集團】攤位處消費滿$20，可獲贈世界日報兔年桌曆一份。活動現場還有大量獎品供抽獎，歡迎各位民眾攜家人、親朋好友免費參加。

【美國中信銀行】（共同贊助）

美國中國信託銀行(CTBC)橫跨美國東西兩岸，全美共有19家分行，其中紐約兩家、新澤西一家、北加三家及南加十三家。中國信託銀行在全球有超過111個分支機構，許多美國客戶與全球各地中國信託分/子行皆有頻繁的業務往來。全新中國信託個人數位銀行，提供多項新功能，客戶無論在何處都可輕鬆理財和儲蓄管理；網路開戶只需3分鐘即可完成，並享有優惠利率。瞭解更多詳情，請上網：www.ctbcbankusa.com，或致電中國信託銀行：1-888-308-0986。

【美國太子行】

太子牌主要業務是進出口產品、經銷及批發，銷售產品超過700多個，全美各大零售商超過100,000個零售點。因經驗豐富、產品眾多、銷售量大、運作系統完善，故以具競爭力的價格提供來自世界各地的優質產品。太子牌除了花旗參外，還開發了太子牌姜王晶、姜糖、有機中國茶、中草藥茶及北海道鹿角靈等產品，同时還代理新加坡虎標萬金油、金莎巧克力、Nutella、瑞士利口樂喉糖、日本喇叭牌正露丸及云南白藥等40多個知名品牌的分銷商。此次參加世界日報2023年新春嘉年華活動，提供太子牌原枝花旗參8安士禮袋裝$100/3包，原價$156/3包；法國名牌什錦朱古力2盒$15。當日還有更多優惠，敬請把握，歡迎選購！

【樂而藝術品中心】

樂而藝術品中心(LUXUR Fine Art Center)成立於2013年，是一家結合全球藝術、古董拍賣、展示、銷售、交流、由華人 經營的大型古董城和註冊拍賣公司。樂而藝術品中心有來自世界各國的陶瓷工藝品、青花瓷、佛像、油畫、家居裝飾、玩具、古錢幣地圖、玉器飾品等，以最公道、最實惠的價格出售。在樂而藝術品中心，無論是挑選古董還是為新家增添裝飾品、精美茶具，亦或者選擇租賃場地古董代賣，都是最佳選擇！樂而藝術品中心電話：646-677-5152，地址：131-27 fowler F2 Flushing NY11355，每週七天營業，郵箱：[email protected]。

【優瑪瑪益生菌奶粉】

優瑪瑪益生菌奶粉含有包括維生素A、維生素C、維生素D、鈣在內的多種維生素、卵磷脂、礦物質和微量元素，並含有10種耐酸、耐鹼、耐溫的活性益生菌。每一份優瑪瑪益生菌牛奶(220ml)內含10種耐酸耐溫活性益生菌高達19.8億、10克蛋白質及296mg鈣及脂肪1克（絕無添加劑）。優瑪瑪益生菌奶粉的10種活性益生菌能有效地增強腸胃蠕動、平衡腸道菌群環境、提升消化和代謝功能、防止腹瀉、潤腸通便、解決脹氣及便秘的困擾、緩解乳糖不耐症、改善過敏、提升免疫力並增強體質。

【慕思寢具】

DeRuuci慕思傢俱於2004年創立，致力於人體工學健康睡眠的研究，堅持以打造全球健康睡眠的極致體驗為己任，專業從事整套健康睡眠系統的研發、生產及行銷，在業內創新打造「量身定製的個人專屬健康睡眠系統」。慕思傢俱專賣店已遍佈全球20多個國家和地區，為千萬顧客提供健康寢具睡眠體驗。慕思DeRUCCI法拉盛店地址：40-24 College Point Blvd., Suite B221, Flushing, NY 11354（天景購物中心Level B），電話：212-371-0888。每週七天營業，上午10時至下午6時半，歡迎親臨參觀體驗最新產品，或瀏覽網頁：WWW.US.DERUCCI.COM。

【如意珠寶】

開業超過二十年的如意珠寶，新春期間為僑胞帶來好運與福氣，特別推出應景的兔年24K足金行運紅手繩及銀兔吊墜，敬請惠顧。此外，新春訂閱油管 LINA MEI頻道，可得精美贈品。如意珠寶暨姊妹公司聚寶拍賣線上線下多元發展，架設油管Lina Mei頻道，天天分享珠寶常識和推薦貨真價實、性價比超高的珠寶及藏品。如意珠寶電話：917-881-1647，微信linamei123，電郵： [email protected]，網頁：www.linameijewelry.com，地址：135-31 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Flushing, NY 11354。

【海魁鮑魚】

老字号值得信赖的海魁牌鲍鱼，活鲍加工，鲍鱼做到鲜而嫩、香而醇，每罐都是鲍鱼满满。剛好適逢農曆新年佳節，無論在家料理或是送人都非常合適！鮑魚含有豐富的蛋白質，還有較多的鈣、鐵、碘和維生素A等營養元素。鮑魚能養陰、平肝、固腎，可調整腎上腺分泌，具有雙向性調節血壓的作用。鮑魚富含豐富的球蛋白，鮑魚的肉中還含有一種被稱為「鮑素」的成分， 能夠破壞癌細胞必需的代謝物質。

【滋補城海味中藥行】

滋補城參茸海味專賣店於皇后區開業數十年，歷史悠久，是一家參茸海味老字號。其公司銷售各類名廠名牌產品，根據客人的要求提供適當的產品，以貨真價實、價廉物美為經營宗旨，童叟無欺，數十年來深受僑胞的支持、擁護及愛戴，公司信用超著。於新春嘉年华期間，參茸海味大特价：花旗參$100/2磅、南美海參$65/磅、蝴蝶小花膠$88/磅、花菇$12/包；經銷世界各地的各類年貨參茸海味，應有盡有。滋補城擴張新店，出售各種花旗參、海參、參茸海味、中葯等，電話：347-368-6418。

【廣源貿易有限公司】

廣源貿易有限公司是一家綜合性的貿易公司，主營ST25越南有機低糖大米、中国杀菌宝、韓國黑科技殺菌寶、韓國面膜等產品。ST25越南有機低糖大米被稱為「世界上最好的有機大米」，是不含轉基因、麩質、膽固醇和糖的優質香米。中国杀菌宝和韓國黑科技殺菌寶的功效強大，能有效去除空氣、飛沫中以及依附在物體和身體上的病毒，還有去除煙味、食物異味的除臭效果。廣源貿易有限公司還經銷韓國化妆品顶级公司生产的保濕面膜、美白面膜、骨膠原面膜等，電話：718-288-0932，營業時間：每周一至周日上午9點至下午5點。

【紐約人壽】

《財富》前七十大企業、全美最大互惠人壽保險公司——紐約人壽，以提供客戶於今日或數十年後的財務金融服務需求為公司的核心價值。紐約人壽穩健的經營策略及雄厚的財務實力，使該公司在過去168年間，年年向保單持有人發放紅利，發放金額年年創新高。作為獲得四大評級機構授予的美國壽險業中財務實力評級最高的兩家人壽保險公司之一，紐約人壽的盈餘和資產價值儲備保持在280億美元以上，這體現出該公司對總值2950 億美元財務總帳的戰略管理能力。

【ABI家庭護理公司】

ABI家庭護理公司是紐約州衛生部許可的家庭護理機構，為紐約五大區和長島地區的兩萬多名患者提供服務，包括協助維持個人衛生、穿衣、烹飪、清潔和自費長者病人照顧等日常護理服務。多語種員工，是ABI能為各種不同文化背景的患者提供服務的重要資源。近三萬名政府認證的家庭護理員加入ABI，該公司優點包括多種選擇的工作時間以及高於行業平均水平的工資、醫保、401K等。該公司另有執照社工服務，可輔助申請紅藍卡、白卡等社會福利。ABI家庭護理公司長期招聘護理員，歡迎查詢。

【法拉盛心血管中心】

法拉盛心血管中心是一家紐約地區權威的血管疾病和綜合診斷機構，包括綜合分析、體格檢測和血管疾病診斷，以及鐳射治療靜脈曲張和蜘蛛靜脈等。該中心醫師陣容強大，其專業醫師和外科手術醫師都有著多年的臨床經驗，在先進的微創手術診斷和治療方面，都有獨到的見解和手法。法拉盛血管中心服務範圍包括：糖尿病、重度吸煙者、血壓、肥胖、心臟病、外周動脈疾病或任何其他慢性疾病。營業時間：週一至週六上午8點至下午6點，電話：718-799-0767。

【紐約人壽-劉曉霞】

由感恩出發，紐約人壽法拉盛分行經理——劉曉霞，憑藉自身獨特的風格與努力，率領了一支娘子軍，在保險業闖出了屬於自己的一片天。劉曉霞歡迎有志的僑胞一起開創成功的事業。她以自身的經驗，如同教練般提攜後輩達到目標和榮譽，在紐約人壽充滿鼓勵互勉的氛圍下成長，在這個擁有近二百年歷史的大平臺裡激發個人潛力，達到人格、經濟獨立的美好未來。

【華人療養院】

「長島華人療養院」是由Loving Care Health Management LLC和納蘇大學醫療中心共同成立的華人療養部門，由華人團隊專門為華人社區推出新的短/長期護理、短/長期復健服務，提供安全、專業、妥善的照護，為有非緊急醫療需求、持有Medicaid（白卡）和Medicare（紅藍卡）雙重資格或有任何主要私人保險的老年患者，提供長期護理和短期住院服務。

【感恩護理】

感恩護理公司(Xtreme Care LLC)已有二十多年歷史，是一家持有政府註冊牌照的專業家庭護理機構，為紐約5大區符合資格者提供服務，包括兒童、發育性殘障、成人和長者等。感恩護理同時具有LHCSA（持牌家庭護理計畫）和CDPAP（親情護理計畫）的運營資格，還具有居家安老計畫(NHTD)的經營資格，同時也有短期護理服務(CHHA)，針對剛動過手術、需要短期護理的長者或者病人。家庭護理計畫：347-977-1748；居家安老計畫：929-418-0169；親情計畫：347-977-1748。

【優越健保】