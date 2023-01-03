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精典牙科：全口植牙患者的福音

工商記者吳瀰／紐約訊
精典牙科有三大專科醫生進駐，可以一站式解決大多數的牙科需求，無需四處轉診，各種複雜的牙科需求也都可以在這裡一併滿足。
精典牙科有三大專科醫生進駐，可以一站式解決大多數的牙科需求，無需四處轉診，各種複雜的牙科需求也都可以在這裡一併滿足。

由著名齒科口腔專家黃磊牙醫博士主理的精典牙科，是華人社區首屈一指的頂級綜合牙科，為廣大患者提供一站式全方位高品質的牙科服務，包括微創植牙、牙周治理、根管治療、正畸矯正等，解決了多數患者就醫難、四處轉診、複雜問題無處投醫等難題。為滿足日益增長的患者需求，精典牙科一周7天開診，全年無休，為社區提供及時、便捷、高品質的牙科服務。

值得一提的是，對於全口無牙、多顆缺牙、多顆牙齒鬆動的患者而言，一大福音就是精典牙科提供最先進的全口植牙方式，一天之內快速重建；無需冗長的補骨植牙環節，利用3D斷層掃描X光、手術導引範本及數位元化的術前模擬，讓全口植牙療程精準、快速、安全性高，當天就能裝上臨時假牙，治療更兼美觀，讓您迅速恢復自信笑容，即刻重回美食的懷抱。相比較於傳統的植牙手術，全口植牙治療過程較短，費用也更經濟實惠。

由於環境條件的限制或基因遺傳，一些患者牙周病嚴重，早早就牙齒脫落或拔掉，不得不配戴假牙。當醫生判斷患者符合全口植牙的條件時，對這類需要大量植牙的患者而言，相比傳統植牙方式，全口植牙可能是個更好的選擇。全口植牙又稱All-on-X，通常是上顎或下顎單邊4個至6個種植體，通過這些植體支撐整個上顎或下顎的假牙，提高咬合力，達到全口類真牙的效果。全口植牙的牙冠固定在植體上，平時患者無需取下來清潔，只需正常刷牙維護口腔衛生即可，只有醫生定期檢查的時候才會取下來，所以患者會感覺就和自己的真牙一樣。

黃磊牙醫博士專精全口植牙、微創無痛植牙和隱形矯正，已有上萬例種植牙和幾千例隱適美Invisalign的成功經驗，是紐約市首屈一指的華裔專家，連續三年被美國消費者協會評選為全美頂級牙醫(America's Top Dentist)，並被Invisalign隱形矯正評為鑽石級全美排名前1%的頂級醫生(Diamond Level National Top 1% Invisalign Provider)，成為法拉盛及長島地區唯一一位獲此殊榮的華人家庭牙醫。黃磊牙醫在紐約州立大學獲得DDS博士學位，在長島、曼哈頓及皇后區享有豐富的執業經驗，2014年被推選為中美牙醫協會理事會常任理事，2015年被提名為紐約州立大學傑出校友。

精典牙科一直以醫生技術高超、手術成功率極高、服務細緻周到、環境優雅舒適、收費誠信合理等優點，在華人社區中享有盛譽，在google和yelp等主流媒體上也獲得了數百個五星評級。除了黃醫生以外，精典牙科有三位專科醫生強勢加盟，包括正畸矯正專科(Orthodontist)Dr. Courtney Fong，根管治療專科(Endodontist)Dr. Robert Davidson、牙周病專科(Periodontist)Dr. Rebecca Goldman。Dr. Courtney Fong畢業於久負盛譽的哈佛醫學院 ，有十餘年兒童成人鐵絲矯正和隱形矯正的臨床經驗，尤其擅長兒童及青少年的鐵絲矯正。Dr. Robert Davidson畢業於紐約州立大學牙醫學院，專精複雜的根管治療，手法又快又准，有二十多年豐富的臨床經驗，對於複雜的大牙根管治療只需一次就診，一個小時即能完成手術。Dr. Rebecca Goldman畢業於波士頓大學醫學院，擅長治理複雜的牙周問題，可操作牙周手術、鼻竇提升、全口植牙、美容性手術等高精尖的牙科手術。隨著三大專科醫生的進駐，精典牙科更是如虎添翼，進一步完善並提高了服務的種類，可以一站式解決絕大多數的牙科需求，無需四處轉診，各種複雜的牙科需求也都可以一併滿足。  

精典牙科在法拉盛地標建築Skyview天景購物中心內的新診所寬敞舒適，擁有七間高級治療室，配備了全新的頂級醫療設備，包括最先進的CT-3D影像植牙中心、微創無痛當天植牙、隱適美最新科技Itero電子掃描專家系統，以及只有大型醫院才能媲美的高級消毒設備等。

精典牙科接受第一保健、飛達利斯、親情健保、維家保健等政府保險，以及各類PPO等絕大部分私人保險，對無保險者提供特價優惠，還可提供各項優惠全家參加的牙齒保健計畫。該診所一周7天開診，長期提供各種特惠活動，讓華裔常保口腔健康。如有更多問題，歡迎致電垂詢，並請登錄精典牙科網站：www.BrightRayDental.com，查閱更多牙齒口腔保健資訊。「精典牙科」地址：131-07 40th Road, Level 5（天景商場內5樓天景醫療中心）Unit 36, Flushing, NY 11354，電話：718-888-1817；診所精通國、滬、粵及英語。

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