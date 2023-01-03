健信醫保提供一站式綜合醫療服務

健信醫保 CenterLight PACE是一家為55歲及以上、需要長期護理服務及符合資格的人士提供的一站式綜合醫療服務，近年來業務成長迅速，已在紐約市、威徹斯特、長島納蘇和西薩福克郡的12個中心開展服務，使老年人能夠繼續在家里和社區中獨立生活。其在曼哈頓華埠和法拉盛 各有一個中心可提供中文服務，方便華裔 客人。

健信醫保CenterLight Healthcare PACE的使命是提供個人化的護理和服務，幫助55歲及以上有需要的成年人，安全、獨立地在家中生活。健信醫保的全面醫療護理計劃為紐約居民服務已超過35年，服務伴隨社區擴展而延伸，幫助大家獲得健康生活並做出明智的醫療保健選擇。

CenterLight PACE健信醫保制定個人化的護理計劃，由專業醫療團隊(IDT)執行，其中包括但不限於醫生、護士、物理治療師、營養師、娛樂治療師和其他專業人士；他們共同努力，為會員提供獨一無二、豐富多樣的護理計劃。

CenterLight PACE健信醫保的工作人員每天為成千上萬的紐約人提供多元化的醫療護理服務，覆蓋了25種語言和方言，包括英語、漢語、韓語、西班牙語、孟加拉語、克里奧爾語和俄語。健信醫保已擁有數以千計的會員，提供全面醫療護理計劃，其中包括護理服務、物理治療、交通接送服務等。

請瀏覽健信醫保網站：www.centerlighthealthcare.org，瞭解更多資訊。有關最近的教育訊息和計劃更新，請訪問博客：www.centerlighthealthcare.org/blog。健信醫保CenterLight PACE推出專門的中文熱線：866-238-3232(TTY-711)，希望為華裔會員、護理人員、醫療服務提供者和社區成員，提供更有效、更便捷的服務。

健信醫保格蘭街綜合醫療中心位於：375 Grand Street, New York, NY 10002，電話：212-260-3640。健信醫保法拉盛綜合醫療中心位於：136-65 37th Avenue, Flushing, NY 11354，電話：718-321-4200。免費中文專線：866-238-3232，辦公時間為星期一至星期五早上8點至晚上8點，也可瀏覽網站：https://www.centerlighthealthcare.org。