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鹽療沙療中心新年大優惠

工商記者張莎莎／紐約訊
鹽療沙療中心選用巴基斯坦礦物鹽，天然療法有效改善頸、肩、腰、膝、坐骨神經等疼痛及腿寒、手麻。
鹽療沙療中心選用巴基斯坦礦物鹽，天然療法有效改善頸、肩、腰、膝、坐骨神經等疼痛及腿寒、手麻。

位於法拉盛大學點大道上的鹽療沙療中心，在新年期間特別推出一年僅有一次的感恩優惠充值卡，僅需$1000即可享受30次的服務項目，無時間限制；服務項目包括：鹽療、沙療、錘療、推拿、拔罐、艾灸等，是全年養生的最佳選擇。

鹽療沙療中心是一家綜合性保健養生中心，營業項目包括礦物鹽療、沙療、美容撥筋、槌療、艾灸、拔罐等，可活絡全身氣血、排除體內濕寒氣、消弭身體機體長年累積的沉痾，讓身體機體氣血舒暢並恢復身體正常機能，歡迎各界人士前往體驗。

負責人Emily表示，該中心獨家推出的礦物鹽療，採用來自巴基斯坦的礦鹽。巴基斯坦礦鹽富含鐵、鈣、鉀、鎂、鋅、硅等數十種人體所需的礦物質和揮發負離子，當礦鹽被加熱後，這些礦物質和負離子瀰散於空氣中，改善空氣質量，這樣的空氣可以緩解疲勞、調解緊張情緒，有助於改善呼吸道及過敏性疾病癥狀。Emily表示，鹽療有助血液循環、提高含氧量、增強細胞活性，可降低身體中的酸度、改善酸性體質，並可明顯減緩肩/頸/腰/膝/坐骨神經疼痛、腿寒及手麻等癥狀，並有排濕、寒、瘀、堵等效果。

全身浸入式的鹽療，其效果較刮痧或拔罐療法來得更為全面。結合古老中醫與現代科技的槌療，是以直達病灶痠痛位置的方式，敲擊經絡、筋膜、穴位及肌肉等部位，疏通病灶部位凝集的氣瘀血；氣血通暢可以有效改善頸肩痛、腰僵直痛、手腳肘麻痛等癥狀。生物電療法是針對人體生物特性，將高鹼性的外用藥透入病變組織深層，清理中和體內的酸性廢物，代謝成鹽和水排出體外；生物電療在高鹼性離子作用下通經活絡，達到排風、排濕及排寒的效果。

Emily指出，人體中的廢毒素容易在臉上鼻側及額頭部位囤積，造成氣血瘀塞、臉色黯淡無光、經絡閉塞產生經結。面部撥筋術通過獨特的撥筋棒來撥散經結及氣結、排除毒素壞死細胞、調理氣血疏通經絡、活血散瘀，徹底解決皮膚灰暗鬆弛、粉刺、毛孔粗大等問題。

現今人們的生活步調快、工作繁忙緊張，造成身體氣血瘀塞及肌肉緊繃，長久下來讓身體各部位發生問題，環環相扣之下影響整體身心健康。有鑒於此，鹽療沙療中心特推出新年優惠充值卡，詳情請洽：917-285-2336、646-709-5870；地址：41-38 College Point Blvd., Basement, Flushing, NY 11355；七天營業：上午10點至晚上9點。

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