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長青樹痛症中西療法合璧全方位緩解疼痛

工商記者廖學錕／紐約訊
長青樹痛症診所擁有強大的醫療團隊，可以提供全面的治療。
長青樹痛症診所擁有強大的醫療團隊，可以提供全面的治療。

位於貝賽的「長青樹痛症診所」，以優質的服務提供全方位痛症減緩治療，並對沒有保險的人提供特別優惠。該診所有說華語的助理，可提供交通事故、意外事件相關的諮詢，醫師們以優質的醫學診斷和檢查、全力以赴的治療為您服務。

長青樹痛症中心表示，許多人常受疼痛折磨，包括運動後受損的足踝扭傷、肌肉拉傷、肩關節脫位、腰背扭傷等。在肌肉、骨骼及關節長期累積不上之下，即造成了頸椎、腰椎間盤突出和受傷，還可能導致膝蓋、肩膀、腳踝、關節等的疼痛。該診所會依疼痛的狀況給予物理治療、運動治療、痛症治療、手法治療、中醫治療（針灸+中藥）、按摩治療等。

物理治療是透過物理媒介和原理，例如利用電能、水力、冷凍、熱能、光波、磁力、運動等，配合應用生理、心理、病理和解剖科學，起到治療病患、提昇身體活動能耐、改善及加強生活或工作能力的效果。運動治療是指物理治療師利用自然生理的原理，帶動患者的肢體產生適度的動作或姿勢，從而達到伸展關節組織、強化肌肉收縮、增進動作協調、減輕水腫疼痛、降低肌肉痙攣等目的。

痛症治療是將中、西醫方法結合起來，應用於治療和緩解身體疼痛。手法治療包括不同的手法，如關節舒整、牽拉及放鬆手法等，可以協助患者鬆弛緊張的肌肉、改善關節的活動障礙、減輕痛楚、恢復患者正常活動。針灸治療是透過針具在特定的位置刺激神經系統，達到鎮痛及放鬆肌肉和關節附近組織的作用，可以增加活動及恢復功能；輔以中藥熱敷，可以減輕疼痛。按摩治療是根據臟腑經脈氣血等，以柔和、輕按之勁，改善經脈氣血、調整臟腑功能，從而達到治療的目的。

長青樹痛症中心收紅藍卡、一般保險、學生保險，對沒有保險的人有優惠。地址：42-24 213 St., 1FL, Bayside, NY 11361（Q13公車Bell Blvd下車），電話：718-225-0077、718-225-0070。

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