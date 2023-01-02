Northwestern Mutual專業理財顧問Rick Hu為您2023做好完善財務規劃

Northwestern Mutual是一家超過165年歷史的人壽保險 公司，結合了專業理財顧問的專長、個人化數位體驗和領先業界的產品，協助客戶規劃最重要的事務，幫助個人和企業達成財務保障，在2022年獲財富雜誌FORTUNE認可為2022年「全球最受愛戴」的人壽保險公司之一。基於過往的經濟大環境跌宕起伏，年底是回顧過去12個月大小事並為未來做好準備的最佳時機。紐約州紐約市的Northwestern Mutual財富管理顧問Rick Hu，為民眾提供了具體的年底理財檢查表，為您的2023順利起航做好完善的準備和規劃。

Northwestern Mutual財富管理顧問Rick Hu表示：

1. 要有危機意識，因為財務健全的理財計劃才能幫助您，在人生旅途中碰到難以預料的障礙時仍能朝著目標前進。

2. 需要準備家庭緊急預備金，請以預儲大約3到6個月的開銷作爲緊急預備金的目標金額，萬一發生預期之外的開支就可用來支應；年底也是開始籌集預備金的最佳時機，重新審視您的保險保單，在過往的一年中家庭是否有了重大變化，例如結婚、生子、加薪或受益人名單等，可根據個人的實際情況予以調整。

3. 查看健康保險，11月和12月是典型的健康保險公開登記投保季節，請務必把握這個機會，重新審視您的健康保險承保範圍；如果您擁有健保儲蓄 帳戶(Health Savings Account, HSA)，您也許希望存入最高金額（個人$3,650、家庭$7,300），將三重節稅效益最大化——存入金額免稅、增值免稅、用於符合規定的健保支出免稅；如果您擁有Flexible Spending Account(FSA)，請考慮把無法延續到次年的金額用掉，以免浪費。

4. 將退休儲蓄最大化，在預算 允許的情形下增加您存入退休帳戶的金額，如直到您存入的金額達到IRA、401(k)、403(b)或類似Roth之帳戶所允許的最高限額，讓您的儲蓄細水長流。

5. 重新審視您的預算並予以更新，因為年底是反省您開支計劃並針對下一年進行調整的最佳時機，可事先稍作規劃以達到最大效益，專業的理財顧問也可以專業的角度幫您評估給予建議。

6. 重新審視待清償債務的利率，由於利率日益攀高，現在就是審視例如房屋貸款、個人貸款、信用卡等待清償債務利率的最佳時機，以決定是否有機會移轉(roll over)餘額，以便在日後節省利息開銷。

7. 沒有人能預料未來，但是例如婚禮、手術、度假、買車或買房等，都是可以預先籌劃的；如果您計劃在未來數年有重大花費，請將其列入預算並開始儲蓄。

8. 查看您的信用，許多消費者金融機構提供免費且即時的信用分數，如果可以的話請查看一下您的信用分數，確保分數維持在您希望的水準（通常740或以上屬於信用優等）；同時索取一份信用報告，平等信用報告法(Fair Credit Reporting Act)規定信用報告公司每12個月必須提供一份免費報告；另外，既然討論到了信用的問題，如果您累積了信用卡回饋點數，別忘了在到期之前把點數用掉。

Northwestern Mutual希望這份年底檢查表，可以幫助您建立一份未雨綢繆的完善理財計劃，為您生命中的重要目標提供最佳的途徑。預知更多詳情，請諮詢Rick Hu，電話：917-522-6450，地址：50 Broad St, Ste 1502, NY, NY 10004。