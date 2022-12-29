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全球首創石墨烯碘抗菌紗壓力褲錦龍實業有限公司徵求美東代理

工商記者鍾淑美／紐約訊
台灣製造的石墨烯碘抗菌紗壓力褲，現徵求美國代理。
台灣製造的石墨烯碘抗菌紗壓力褲，現徵求美國代理。

隨著運動意識普及，巿面上出現很多琳瑯滿目的機能服商品，總讓人眼花繚亂、難以抉擇。健康掛帥的石墨烯碘紗產品風靡日本，受到台日健美族仕女們的歡迎。從研發到生產線到內外銷業務一條龍的錦龍實業有限公司，質量層層把關，以最低價格行銷台灣和日本，在業界一支獨秀，現擴大面向北美巿場並誠徵總經銷，歡迎各界洽詢。

錦龍實業有限公司成立於2005年，研發產品以石墨烯和功能紗線組合為主導。該公司負責人Sandra黃表示，由德國諾貝爾得主福蘭克維爾澤克證明：石墨烯是唯一從量子理論到應用的實例，是目前世界上眾所周知導電導熱性能最強的一種納米科技材料。錦龍實業公司利用石墨烯的特點，包括能深入皮膚和皮下組織的一種能量，透過共鳴吸收微血管擴張，加速血液循環、增加體內熱能、提高細胞活化等，與各種不同功能性的紗線結合，17年來不斷研發有亮點的商品，精益求精。

目前，該公司最暢銷的產品有「石墨烯碘抗菌紗壓力褲」、「3D立體護膝」和「女性抗菌緊身內褲」。這類產品設計中，加入遠紅外線導熱舒適保暖外，還能感應人體波長，有利於身體新陳代謝，且具有抗菌抑菌功能，抑菌率高達99%；另有良好的導電性，可以將人體表面的電荷迅速釋放，防止靜電產生，產生一種由內到外的健康美麗調養。

1. 石墨烯碘抗菌紗壓力褲：採用親膚柔順的膠原蛋白紗材質，適合運動活動使用，例如：重訓、跑步、打球、健走、登山等，需要大量使用腿部活動者為主。「漸進式加壓」設計完整包住雙腿，促進腿部血液循環、穩定肌肉群，透過加壓部位的保護，輔助提托肌群並緩和運動負擔，加強支撐並完美保護各個重要部位，對預防靜脈曲張或糖尿病足有良好的保護作用。

2. 3D立體設計護膝：提高細胞活化、吸濕排汗，360度全彈性感覺。高機能性的護膝是跑步、瑜珈、肌力重訓等活動的必備品，冬日還能為臥病在床的年長者膝關節起到保暖舒緩的療效。

3. 抗菌緊身女性內褲：石墨烯與0.84遠紅外線雙重效果，促進生理活絡、提高代謝循環。3D剪裁的高彈布料，輕鬆收腹，1秒藏起腰間贅肉，修飾臀型並打造纖腿翹蜜臀。銀維底檔可以有效抑菌，抗菌效果是由其中所含超細銀放出銀離子來消滅細菌和霉菌，可抑制細菌霉菌和真菌的繁殖；此外，尚可抑制人體分泌出的汗水、廢物等產生的細菌之繁殖，可以有效發揮防臭效果，並防止寄生蟲在織物上繁殖。

歡迎有興趣代理的商家洽詢錦龍實業有限公司，地址：台北巿松山區南京東路四段一號8樓，展間地址：台北巿信義區信義路5段5號世貿一館3E27；電話：02-2722-3771、傳真：02-2722-3775。

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