范樹國教授談新冠病毒的預防與治療

《國醫堂》由經驗豐富的范樹國中醫教授（左）和許英中醫教授（右）主理。

范樹國教授談新冠病毒的預防和治療問題，他表示，在這次世界流行的新冠病毒中，被感染、傷害的人群非常廣泛。輕症和無症狀者，應該有二十幾億人左右；中度症狀者，有數千萬或幾億人左右；重症者，有千萬人左右；死亡人數，至少在幾百萬人左右。導致人體生病的最主要因素包括兩大類，第一類當然是「細菌」，第二類是除細菌外最主要也最多的、無法計算種類的「病毒」。美國往年在秋末冬初出現的流行病毒性感冒中，大約每年死亡二萬多人，而這次美國的新冠病毒感染死亡人數大約在幾十萬人左右（由於所有資料統計較亂，無法精確數據）。

在主流醫學 概念裡，這樣的病毒感染流行無法人為控制，只有居家隔離才能讓人體自身免疫力 去療疾自癒。傳統中國醫藥學在抗病毒方面積累了數千年的治療經驗，有系統性的文字記載已有三千多年的歷史，在醫療實踐中展現出療效顯著、見效快速、費用低廉等諸多優點和好處。

范教授舉例，一名近期被「奧密克戎病毒」感染的只有一歲又六個月的嬰幼兒，一個星期前食欲減退並且病情逐漸加重，三天前開始咳嗽，偶爾有少量嘔吐。帶孩子去紐約大學 附屬醫院看兒科急診，醫生檢查時高燒已經103.2華氏度，核酸測試為陽性，確診為新冠病毒變異的「奧密克戎病毒」感染。小孩進入觀察室救治，期間用了兩次退燒藥，隨後體溫略有下降。家長急切希望醫生開點針對該病毒的處方藥，但目前治療該病毒還沒有合適的藥，只能多休息、多喝水以稀釋痰液並減少嘔吐，另外就是繼續口服退燒藥。如果高燒持續不退，在103華氏度或更高，就要立刻回醫院，那時只能進ICU救治了。孩子父母非常焦急，多方求助下找到中醫進行治療。范教授表示，孩子前往就診時，面紅耳赤、嘴唇鮮紅有少許乾裂、精神萎靡、易哭易鬧。檢查發現，孩子咳嗽聲音重濁，似有痰液阻塞呼吸道，隨著嘔吐帶出較多的白色泡沫，痰液略帶微黃色、苔白黃厚膩重、指紋淺浮青紫、脈搏較快（計數為110次/分鐘）。

范教授表示，中醫就是按風寒感冒辨證施治。辨證：風寒襲肺、肺失宣發；治法：疏散風寒、宣肺化痰；方藥：桑菊飲加減。治療結果非常滿意，孩子於一天後燒退，三天體溫精神恢復正常，一個星期後咳嗽消失，二個星期後食欲恢復正常，健康痊癒。

范教授表示，在臨床實踐中，上述例子非常多。他強調，診所已經準備好隨時為預防和治療新冠病毒感染者服務，為留有後遺症的患者解除病痛做好了多種準備（比如中藥、針灸、導引推拿等），希望可以幫助患者盡快調理好身體並恢復健康。