愛法律師事務所說明 房屋保險公司的拒保文件

愛法律師事務所承接意外傷害等各類法津案件，無論身份、無論報稅；意外傷害件不獲賠償，不收費用。

日前，愛法律師事務所(Alpha Law, LLC.)接到多起屋主求助案件，案件事實頗為相似，都有不知名原告將其起訴於法院，聲稱在屋內、屋外發生跌倒事件，造成嚴重傷害。在經濟蕭條的大環境下，保險 公司接二連三虧損，便動起了拒保的念頭。掌握大資料的保險公司，往往會注意到哪些地區的投保人，在收到保險公司拒信之後極少提出異議，一些公司便會重點關注這些地區，並頻繁發出拒保文件。面對保險公司強有力的說辭，投保人往往認為是自己的過錯造成了保險拒保，最終自行承擔了數十萬美元的人身傷害賠償金。

然而，法律賦予保險公司一條極高的義務，並不為人所知。根據紐約州 保險法律第3420條規定，在紐約州發生的人身傷害或死亡案件，如果承包方是出自紐約的保險，那麼保險即使有理由拒保，也必須盡自己最快的速度向投保人出具書面拒保通知。保險公司往往以仍然在調查為由，聲稱自己已經盡了義務，且在最短時間內通知了投保人，但紐約州最高上訴法院並不這麼認為。最高法院在審理案件過程中會分析保險公司調查的必要性，如果實質內容本就不需要調查即可拒保，則最高法院要求保險公司按照第一次書面收到事故通知開始起算最快時間。

近日，愛法律師樓受理了如是案件：客人收到保險公司拒保信後手足無措，保險公司也不願意派出律師為她辯護意外傷害案件。該客戶表示，從來也不認識原告，也不曉得何時原告在其家中跌倒，更不知道原告因為什麼原因在什麼具體位置跌倒。愛法律師樓主持律師吳聖洋通過該客戶和經紀及其保險公司溝通的文件展開分析，發現該客戶和經紀在收到事故通知的第一時間就書面通知了保險公司，而保險公司正式的拒絕信在將近60天后才遲遲來到。吳律師及愛法律師事務所的團隊雙管齊下入手：首先，在規定時間內應訴意外傷害案件，並及時與原告律師溝通情況，獲得原告律師的理解；原告同意放緩訴訟過程，以節約該客戶的律師費開支。同時，吳律師又通知了該客戶的保險公司，在溝通無法解決問題後，立刻起訴了該客戶的保險公司；經過幾輪談判，最終保險公司承認拒保時間超過合理範圍，並同意恢復保險，免費為該客戶進行意外傷害案件的辯護。數十萬的賠償和數萬的律師費有了著落，該客戶的權益最終得以取得保障。

愛法律師樓最受客人歡迎的李麗娜律師，是出生於紐約的華裔第二代法律博士，精通福州話，持有紐約、新澤西律師執照，專精人行道跌倒、建築內滑倒、工程合同糾紛、建築工人摔傷、長期使用化妝品致惡性間皮瘤、為外賣自行車爭取工傷、責任賠償等案件；服務專線：646-707-8878。該律師樓的主理律師吳聖洋律師，是美國全國訴訟律師期刊「40 Under 40」2018年度唯一獲獎的紐約華裔、New York Law Journal 2021公益獎得主；他連續5年被評為超級律師「明日之星」，是亞美律師協會推薦的紐約意外傷害律師，相繼被NY1、NEWS12、BBC等媒體報導；吳律師24小時諮詢 ：646-701-1738。