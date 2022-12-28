弗朗明哥開班學位有限 額滿即止

弗朗明哥開班，學位有限、額滿即止！

台灣留學西班牙的弗朗明哥老師賴秀峰的得意學生黃珊珊，將於1月7日開始，逢星期六下午3點到4點半，開辦為期兩個月的弗朗明哥舞蹈基礎課程。每位學生收費$200，一共八堂課，前五位報名的學員可獲贈弗朗明哥舞裙，先到先得！

由於弗朗明哥舞是一種肢體很個性化的舞蹈，有助於緩解都市人的緊張生活，弗朗明哥舞在世界各地得到了迅速的推廣。在亞洲，日本、韓國、臺灣、香港 、上海、廣州等地區，弗朗明哥舞已成了另一種新型的娛樂健身 方式，光在東京就有上千家弗朗明哥舞蹈學校。在香港，弗朗明哥與傳統古典吉他搭配的音樂會場場爆滿；台灣歌手蔡依林在演唱歌曲《海盜》時，以及香港歌手鄭中基演唱歌曲《第一眼的愛情》時，伴舞都選擇的是弗朗明哥舞。今年Dior（迪奧）新產品發表會，也首選弗朗明哥，一開場就把發表會帶入了熱情、新潮、快活的氣氛中，足可見弗朗明哥的魅力受到了越來越多人的肯定。

黃珊珊老師是台灣弗朗明哥舞蹈老師賴秀峰的得意門生，這次疫情來美國探親時的一次聚會上，有朋友表示非常希望她能夠開啟華人 舞蹈的新視野，把弗朗明哥舞蹈普遍化，帶進華人社區。最近受到華人區各個年終派對的邀請表演，由黃老師帶領學生的小團體表演的弗朗明哥舞，充分展現了這種舞蹈的野性美與魅力。

黃珊珊老師表示，弗朗明哥有很多優點，可以單獨跳表現出力與美，免去找舞伴的困擾，也可以團體跳，除了表現魅力與吸引力外，更可以獲得在場絕大多數人的肯定，令人嘆為觀止。歡迎有興趣的朋友們一起參與，弗朗明哥舞蹈班報名電話：516-302-0272、347-556-5598，上課地址：法拉盛42-10 Union St一樓。