「食客通」全年無休為餐館提供專業接外賣服務

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2012年在紐約創辦的「食客通」，經過10年的發展，現已為全美40餘州、數以百計的餐館提供了電話接外賣服務，為餐館老闆解決了一個大問題，成為餐館經營的一個利器。

在北美經營餐館面臨的最大難題之一，是員工難請、難管理、換工速度很快，在後疫情 時代更是如此。「食客通」提供的餐館電話接外賣解決方案，幫餐館解決了接外賣訂餐這一難題，而且往往比自己請的員工更專業。當餐館電話響鈴一聲之後，電話會自動轉接到食客通客服中心，食客通的接外賣客服會快速地與顧客進行交流，為顧客點餐；接完單後，餐館的印表機會馬上自動列印中英雙語外賣訂單，餐館就可接續後面的工作。食客通自主研發的接電話系統可以自動轉接每一通餐館電話，餐館不會再因為員工不穩定而錯過外賣訂單。

食客通的電話接外賣客服都是從小接受美國教育 、英語好的專業人才，瞭解美國文化，能與客人熱情交流，餐館不用擔心請來的人英文不好而失去訂單。食客通的客服都會接受嚴格的培訓，每天接單幾百次，熟練的服務可以給顧客帶來滿意的點餐體驗，幫老闆留住顧客、做好生意。

在為每家新餐館服務前，食客通經理會親自聯繫餐館老闆，幫老闆說明、填寫及核准價錢表格，詳細記錄功能表、菜碼、顧客喜好、餐館情況等。食客通的點餐系統將保存這些資訊，並不斷收集和分析新資訊，讓電話接外賣客服的接單工作變得更加簡單、快速、精確。餐館的信任是食客通發展的基礎，食客通承諾：對餐館、顧客及其他相關資訊都會嚴格保密，讓老闆絕對放心。

經營餐館是高壓力工作，老闆常常全年無休、身體累、心更累，每天忙的時候電話一多就容易焦頭爛額。食客通服務穩定、全年無休、時刻待命，老闆再也不用擔心電話沒有人接，導致錯過訂單、影響生意。無論是中餐、日餐、泰餐、墨西哥 餐還是西餐，食客通都能提供符合餐廳實際需求的外賣電話代接服務。

一般餐館只有4到7個員工，前臺有1到2人接電話，一旦多來幾個電話，前臺就容易手忙腳亂。食客通的電話接外賣客服只管接電話，沒有干擾，保證速度快、接單准。食客通自主研發了一套先進的接單數據統計分析系統，按每5分鐘的點單量和各個餐館附近的天氣情況來科學安排人手。目前，食客通每日接單幾萬，並沒有因為人手不夠而接不了外賣訂單。

食客通的設備非常簡單，老闆收到設備後，只要插上電源、電話線和上網線就可以了。食客通的技術人員會一步一步教老闆怎麼安裝，安裝以後老闆不需要任何操作就可以開始服務，食客通會定期自動對設備進行更新和維護，一次安裝、永久服務 。

食客通的服務範圍覆蓋美國及加拿大，目前正在使用服務的餐館已經遍佈全美40餘個州，服務數以百家餐館。食客通有單才收費、無須長約、不捆綁等服務方式，可以做到「閑時不養人，忙時有人幫」的理想境界。食客通秉持誠信經營和客戶至上的服務理念，深得餐館老闆的信賴和好評。

若想瞭解更多詳細資訊，請聯繫「食客通」，電話：1-888-235-3807，地址：3030 Northern Blvd, Suite 403，Long Island City, NY 11101。