陳偉濤律師談生前信託實務做法

法岸律師事務所資深信託遺產繼承律師陳偉濤。

人們向來有將一生努力的成果遺留給後世的傳統，過去大多以立遺囑來表達遺願，但因僅憑一張紙常常發生效力上的質疑，導致花費太多時間在法庭認證程序上。執業於紐約地區、擅長信託設計的法岸律師事務所陳偉濤律師，特別提出生前信託的實務做法供僑胞參考。

信託是一種法律關係，在此關係中受託人為了受益人的利益管理財產。信託關係中的當事人至少有三方：1. 設立人：設立信託的人，也稱授權人或委託人；授權人可以是一個人，也可以是夫妻二人。2. 管理人：信託管理人也稱受託人，信託管理人相當於公司的經理，替授權人和受益人持有並管理財產；管理人可以是自己的子女、親友，也可以是本人；管理人可以是一個人，也可以是多個人，如果是多個管理人，他們可以單獨行使管理權或共同行使管理權。3. 受益人：受益人即有權從信託中獲益的人，受益人可以是一個人或多人，受益人可以是自己的子女、親友，也可以是本人。

生前信託，也稱為可撤銷的生前信託，可以在生前所設立的信託，而不是在遺囑中設立的。生前信託的功能是讓人們提前對自己財產的繼承權進行規劃。生前信託不會影響設立人生前對自己財產的買賣、抵押或轉讓，因為設立者控制著這個信託。

在設立人去世後，信託財產就可以根據設立人的提前規劃進行傳承，無須經歷冗長和昂貴的法庭遺產認證程序。由於遺產認證法院對此信託財產沒有任何的法定權力，所以生前信託具備遺囑的功能，但比遺囑更科學、高效。關鍵的區別在於，通過遺囑留下的財產必須要通過遺產認證，而生前信託的財產可以直接轉給指定的繼承人。

生前信託適用於一個人擁有的幾乎所有財產，包括汽車 、不動產、銀行帳戶、股票 等。生前信託可以將自己設為受益人，並指定預備的受益人(Alternate Beneficiary)，也可以隨時修改或撤銷信託。生前信託文件內容為隱私 資訊，不會像遺囑認證一樣變成公開記錄。另外，由於生前信託能避免遺囑認證，所以在設立人過世後沒有等待期，財產可立即轉給受益人。如果設立人喪失能力，繼任的受託人會接管信託財產的管理，無須法院的授權。

法岸律師事務所陳偉濤律師擅長信託法，依客戶切身需求客製化生前信託，如果有財產規劃/信託設立等方面的問題，歡迎致電諮詢。電話：718-766-2567，地址：3808 Union Street, Suite 11A, Flushing, NY 11354，網址：www.faan.com，電郵：[email protected]。