程環談下一步計畫： 紀實攝影，記錄美國人文地理和自然風光並傳播中美文化

尼泊爾前國家副總理兼外交部長烏彭德拉（左）與攝影師程環。

紀實攝影 領軍人物程環在走遍世界各地留下珍貴作品後，談下一步計畫—赴美進行紀實攝影，記錄美國人文地理和自然風光並傳播中美文化。紀實攝影是以記錄生活現實為主要訴求的攝影方式，素材來源於生活和真實。因此，紀實攝影有記錄和保存歷史的價值，具有作為社會見證者獨一無二的資格。攝影師程環從事攝影領域四十多年，是中國紀實攝影的領軍人物，中國攝影家協會會員，中國新聞攝影學會會員，中國企業家攝影學會常務理事，尼中友好論壇副主席等。他所拍攝的作品-《童年》、《晨》、《王朝的背影．尼泊爾》等，在各類、各種級別的比賽中榮獲大獎。

紀實攝影往往對文化的傳播以及保留起到重要作用。紀實攝影要求攝影師具有強烈的社會責任感和使命感，秉承人道主義精神和善良準則，以無比的毅力甚至是獻身精神，深入人類的生存實際，真正的瞭解並尊重被攝物件，不虛構、不粉飾、不誇張，大多以抓拍的方式再現的真實的情景，目的是為引起人們的關注，喚起社會良知，同時記錄特有的文化，為後世留下寶貴的歷史財富。

程環的攝作品集《王朝的背影．尼泊爾》對尼泊爾的風土人情、地貌名勝 、農業，民族宗教、婚禮、葬禮、教育 、工匠、節日、性文化、養老院 等進行了多方位的攝影記錄，為尼泊爾的文化傳播與保留提供了珍貴資料。因此，尼泊爾總統拉姆·亞達夫（Ram Baran Yadav）在2010上海世博會期間親自接見了程環，時任尼泊爾總理普拉昌達(Pusbpa Kamal Dabal?Pracbanda)，尼泊爾國家旅遊局首席執行官普拉昌達·滿·希斯特及特命全權大使坦卡·普拉薩德·卡爾基為其攝影畫冊作序致辭。尼泊爾國家政府為程環在尼泊爾駐華大使館 多功能大廳內，舉辦大型畫冊首發式暨為期一周的「程環攝影作品展」。

在程環攝影生涯的這四十多年裡，他走遍了世界各地，用他的相機對世界進行記錄，留下了大量的珍貴照片和歷史資料。他在122天內，跨越地球南、北極點，拍攝的大量珍貴的極地照片，為人們展示了難得一見的極地風光。程環的幾次旅美攝影也記錄了美國很多非常珍貴的歷史瞬間。為了助力美國成為各國間文化交流的重要紐帶，鞏固美國在國際間文化交流領域的領先地位，程環計畫把他40多年來所拍攝的20000多張世界各地的照片，分門別類的做成各種形式的攝影展，在美中之間甚至國際間傳播與交流。

程環還計畫建在美國建立一處私人博物館，以攝影器材為主要收藏方式，配以影像資料、早期的攝影圖片，再配上文字說明及掃碼自動解說功能，達到圖文、視頻、音訊、實物等方式來直觀實現攝影歷史的發展過程。以此向世界宣傳美國是世界攝影發源地，吸引更多的國際攝影師加入宣傳美國的隊伍。

接下來，他計畫赴美完成之前未完成的拍攝計畫。對美國的人文地理及自然風光進行拍攝，並完成以美國的風土人情、自然風光、藝術、社會、人文、經濟、科技、農業、醫療、教育等領域為主題的、的大型紀實攝影畫冊《美利堅合眾國．東部》、《美利堅合眾國．西部》東西兩部，把美國全面介紹給世界，為美國後代留下珍貴的「歷史」鑒證。