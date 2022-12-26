官府養生菜掌門人郭文俊入駐曼哈頓

官府養生菜創始人郭文俊先生。

郭文俊又名李博，14歲拜禦廚傳人為師，勤勉學廚8年，為以後的事業打下了紮實的基礎。他隨後獲得前往香港學習新派粵菜、港菜和西餐的機會，餐飲修為又升華到一個新的階段。2008年下半年，40多歲的郭文俊帶著他獨創的官府養生菜攻入北京 餐飲界，進駐釣魚臺山莊，僅用短短一年的時間便做出了自己的品牌。同年，「官府養生菜」通過了「中華美食文化研究會」認證。郭文俊先生的理想就是讓「官府養生菜」走向世界，讓外國人瞭解中國菜，吃到真正的中國菜。他帶著這個理想，於今年在紐約曼哈頓 50街華爾道夫大飯店旁新張「小國宴」。

郭文俊先生表示，「官府養生菜」是獨創的一種菜品形式，「以味為先，以養為本」；通過烹調和食材搭配組合，將各種食物中對人體有營養健康的部分凸顯出來，用色香味形激發食慾，「既能強身健體，又能延年益壽」。「官府養生菜」是綜合了八大菜系、滿漢全席以及各個地方官府菜等各大菜系的精華所設計出來的菜品，這些菜品選料綠色、形式新穎、口味極佳。

郭先生表示，「官府養生菜」有嚴格的標準：「色、香、味、形、器、尚、溫、聲、意」。除了前五项是国家行业对菜肴的基本标准外，后五项是「官府養生菜」所特有的。尚：保持时代需要的艺术性和完美性。温：有的菜品必领热用，否则口味不佳，营养将流失；有的菜品必领温用，有利於营养吸收；各种菜品呈到客人面前时，必须保持规定的温度。声：菜品的介绍余音绕梁，可以令宾客心怀舒畅。意：所有的菜品都有历史典故。养：物养、心养、神养、情养相匹配，遵循的原則是：「綠色、健康、傳統、時尚 」；綠色即原材料選擇天然有機，健康指的是各種餐品科學搭配，傳統即採用傳統烹調技藝、保持其特色為元素，時尚則是讓菜品呈現出擺盤的藝術美。

值得一提的是，郭文俊先生1999年開發的第一道養生菜品「遼參滿家喜」，在中國第六屆烹飪大賽中贏得個人獎桂冠。郭文俊先生表示，「小國宴」19道菜要價$518，用的食材都是从世界各地選擇的天然名贵的上等食材，有的菜品食材需提前預定才能拿到。為了保證食材的新鮮，同時讓让客人更好地品尝郭先生的廚藝，店內只接受最少2天以上的預約。地址：135 E 50th Street, New York, NY 10022；订位网站：chefguo.com；諮詢电话： 212-866-9888；備註：只接受網站定位，不接受電話定位。