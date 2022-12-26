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茅台不老五味傳承醇香飄紐約

紐約訊
茅台不老•禮系列味道獨特、酒體清澈。
茅台不老•禮系列味道獨特、酒體清澈。

12月13日晚，MTBL Global USA在紐約君豪大酒店隆重舉辦貴州茅台集團「茅台不老•禮系列五味盛筵」美酒品鑒會，意在將「茅台不老•禮系列」帶入北美千家萬戶，推廣全球白酒市場，讓更多人瞭解白酒。品鑒會邀請一百二十餘人出席，大腕雲集；與飛天茅台同宗同源的茅台不老•禮系列，搭配上精心烹飪的中華美食，為到場的嘉賓呈現出最濃郁持久的佳釀，全場嘉賓皆讚不絕口。

茅台之所以是全球最具價值的白酒，不僅因為其採用千年歷史的非遺釀造工藝，更因為其工藝中的複雜性，以及茅台核心產區特殊的氣候環境及地理位置。與茅台飛天一樣，茅台不老•禮系列採用茅台鎮當地特有的高粱、小麥、赤水河水，通過滲濾法，兩次投料、九次蒸煮、八次發酵、七次取酒而製成，可謂是只有茅台集團出品的才可稱之為茅台酒。同時，茅台不老•禮系列是茅台集團產品線中第一款加入龍眼、枸杞、山楂和白芷的高端白酒。品鑒會當晚，主辦方利用冰雕藝術展示，凸顯出茅台不老作為第一款可冰鎮飲用茅台酒的特色。茅台不老同時具備有茅台的醬香，且擁有柔順的口感，為嘉賓們提供最極致的入口體驗。

在場嘉賓均來自紐約地區商會和資深品酒人士，包括中國駐美總領館、紐約市長辦公室、中國銀行、著名酒莊餐廳、酒店集團及各大商會及同鄉會，其中紐約華人總商會會長徐家樹和世紀集團主席George Xu均到場發言。來賓們都表達了對「茅台不老•禮系列」進入北美乃至全球的增銷與口碑十分看好，同時，作為品鑒會主辦方的Ascent Bridge Limited禮仕時集團主席兼CEO孫全，也在開場進行了遠端致辭發言。

孫全表示，禮仕時集團成立於1983年，自2004年起在新加坡交易所主機板上市已餘18年。「禮」代表該「茅台不老禮系列」、「仕」代表員工、「時」代表適當的時機，集團的名字也彰顯了集團的願景：禮達世界之日，公司成功之時！今年3月，集團成功收購了「MTBL Global Pte Ltd」。作為集團全資子公司，MTBL Global Pte Ltd授予茅台不老•禮系列全球獨家代理權，包括香港澳門和台灣地區。集團旨在建立白酒數字化平台，與各方各界打造發展酒類數位營銷新時代。

品鑒會以「茅台不老」為基礎，借用四款雞尾酒和茅台不老酒本身來呈現楂的酸、枸杞和龍眼的甜、白芷的苦、本身酒體的辛辣以及三年窖陳帶來的鹹鮮香味，是中華傳統中五味調和的典型之式。其中，「碧果瓊漿」雞尾酒搭配口感豐富的冬陰龍蝦湯，輔以新鮮番茄、百香果、甘椒漿果和少許日式柴魚高湯濃縮，突出茅台不老特有的鹹鮮味；而「粉秋添棗」雞尾酒，在添加粉胡椒香味的同時，用紅棗糖漿的甜味中和，輔以茴香酒的綿長香氣，再有鮑魚撈飯搭配，更突出茅台不老之辛香口感，令人回味無窮。

主辦方力求將茅台不老之五味特色融合東西方高級餐飲的烹飪手法，為在場嘉賓提供最上乘的視覺和味覺盛宴。不少茅台飛天的忠實顧客表示，茅台不老•禮系列味道獨特、酒體清澈；香味初聞細膩，龍眼香、枸杞香等依次撲鼻而來，層疊而至，真所謂一滴入口、再滴入魂。

針對目前海外中國白酒銷量僅佔中國白酒產量不到1%的現況，禮仕時集團和茅台集團殷切希望以「茅台不老•禮系列」為起點，推動中國白酒文化走向海外，讓更多海外民眾有機會且有條件在世界各地品嘗高品質的白酒，弘揚且傳承這長達千年的非物質文化遺產。

目前這款茅台不老•禮系列在紐約加州的多家酒莊餐廳均已開始售賣，大家可以通過MTBL Global USA網站及FB、IG等社交媒體平台瞭解更多資訊，公司網站：www.mtblusa.com。

MTBL Global USA在紐約君豪大酒店隆重舉辦貴州茅台集團「茅台不老•禮...
MTBL Global USA在紐約君豪大酒店隆重舉辦貴州茅台集團「茅台不老•禮系列五味盛筵」美酒品鑒會。

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