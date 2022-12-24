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「夢之藍紐約之夜」精彩展示中美友誼

工商記者高傑文／紐約訊

「洋河股份全球推介會美國站——夢之藍紐約之夜」日前在長島的一個鄉村俱樂部隆重舉行，洋河股份執行總裁/集團貿易黨委書記劉化霜、美國總代理大文行酒業公司張瑞群董事長以及百餘位各界政商精英齊聚一堂，共同品味中國名酒洋河「夢之藍」綿柔的獨有魅力，共同領略中華文化的獨特韻味；晚會同時宣佈夢之藍M6+在美國上市。

正在卡塔爾考察世足的美國紐約市市長Eric Adams視頻連線致祝賀詞，美國國會議員孟昭文從國會山為洋河股份頒發證書和發來賀函：「中國白酒既是美國華人社區慶典與聚會的重要部分，也深受其他族裔喜愛，我很高興今晚能與你們共同慶祝。」

中國駐紐約總領事館王智顯領事、趙松領事、紐約州參議員安娜凱普蘭NYS Senator Anna Kaplan以及眾多僑領和各界精英，均出席了現場活動。

劉化霜總裁在致辭中表示：「我由衷地感到高興，能在紐約長島舉辦一場富有情調而又非常有意義的『洋河晚宴』。感謝今晚出席活動的各位中美嘉賓，你們的出席讓我們感到我們的發展基礎堅如磐石、厚積薄發。今天的晚宴冠名為『洋河之夜』，中國的朋友都知道，早在1979年，洋河就被評為『中國八大名酒』，洋河早已蜚聲海內外。2022年，洋河又被英國BRAND FINANCE評為全球烈性酒50強，今年前三季度稅後淨利潤達到人民幣90億元，當前市值達到2500億人民幣。洋河公司位於中國酒都宿遷，公司占地10平方公里，擁有兩個4A級景區，任何時候我們都歡迎各位到洋河參觀作客！今天晚上大家飲用的是我們新時代的代表作『洋河夢之藍』，可謂是飲洋河美酒，激發夢想情懷。我們期待用夢想連接四海，用夢想連接你我！」

當晚有洋河美酒、美食、鮮花、中國書法、國畫表演，還有曼妙的琵琶與清越的笛音……「夢之藍紐約之夜」精彩紛呈，讓人盡享中華文化之美。洋河本著傳承發揚中華文化的理念，以酒會友，將中國傳統白酒帶入美國，讓國際友人更瞭解中國悠久醇厚的民族歷史和文化內涵。

作為中國最具夢想氣質的民族品牌，夢之藍化身中外交流的夢想「使者」，以其開放、包容、博大的獨特氣質走向世界，用「藍色的夢」斟滿世界的杯，成就了讓世界銘記的中國名片。

負責整個晚宴籌備的美國大文行酒業董事長張瑞群先生在謝辭中表示：「感謝洋河股份多年來的支持，亦感謝僑社各界人士的愛戴，使洋河美酒進入北美的千家萬戶，深受歡迎，成為許多家庭慶典上的桌上賓。大文行會再接再厲，與洋河股份一道再創高峰！」

長島 紐約市 紐約州

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