愛法律師事務所說明 房屋保險公司的拒保文件

愛法律師事務所接意外傷害等各種法津案件，無論身份、無論報稅，所有意外傷害件不獲賠償則不收費用。

日前，愛法律師事務所(Alpha Law, LLC.)接到多起屋主求助案件，案件事實頗為相似，都有不知名原告將其起訴於法院，聲稱在屋內、屋外發生跌倒事件，造成嚴重傷害。在經濟蕭條的大環境下，保險 公司接二連三虧損，便動起了拒保的念頭。掌握大資料的保險公司，往往會注意到哪些地區的投保人，在收到保險公司拒信之後極少提出異議，一些公司便會重點關注這些地區，並頻繁發出拒保文件。面對保險公司強有力的說辭，投保人往往認為是自己的過錯造成了保險拒保，最終自行承擔了數十萬美元的人身傷害賠償金。

然而，法律賦予保險公司一條極高的義務，並不為人所知。根據紐約州 保險法律第3420條規定，在紐約州發生的人身傷害或死亡案件，如果承包方是出自紐約的保險，那麼保險即使有理由拒保，也必須盡自己最快的速度向投保人出具書面拒保通知。保險公司往往以仍然在調查為由，聲稱自己已經盡了義務，且在最短時間內通知了投保人，但紐約州最高上訴法院並不這麼認為。最高法院在審理案件過程中會分析保險公司調查的必要性，如果實質內容本就不需要調查即可拒保，則最高法院要求保險公司按照第一次書面收到事故通知開始起算最快時間。

近日，愛法律師樓受理了如是案件：客人收到保險公司拒保信後手足無措，保險公司也不願意派出律師為她辯護意外傷害案件。該客戶表示，從來也不認識原告，也不曉得何時原告在其家中跌倒，更不知道原告因為什麼原因在什麼具體位置跌倒。愛法律師樓主持律師吳聖洋通過該客戶和經紀及其保險公司溝通的文件展開分析，發現該客戶和經紀在收到事故通知的第一時間就書面通知了保險公司，而保險公司正式的拒絕信在將近60天后才遲遲來到。吳律師及愛法律師事務所的團隊雙管齊下入手：首先，在規定時間內應訴意外傷害案件，並及時與原告律師溝通情況，獲得原告律師的理解；原告同意放緩訴訟過程，以節約該客戶的律師費開支。同時，吳律師又通知了該客戶的保險公司，在溝通無法解決問題後，立刻起訴了該客戶的保險公司；經過幾輪談判，最終保險公司承認拒保時間超過合理範圍，並同意恢復保險，免費為該客戶進行意外傷害案件的辯護。數十萬的賠償和數萬的律師費有了著落，該客戶的權益最終得以取得保障。

愛法律師事務所(Alpha Law, LLC.)的意外傷害及訴訟團隊，精通複雜的紐約州法院規則。每週，律師都會更新最近的法院動態，對法院判案的細枝末節進行闡發與應用，精准判斷案件的走向；訴訟範圍包括：意外傷害、房客驅逐、建築工程延誤、工程成本超標和股東股權等。每週一，該律師樓會在福建同鄉會提供免費諮詢，地址：125 E Broadway（東百老匯）, New York, NY 10002。若需要任何相關法律諮詢和服務，請洽詢：法拉盛王子街37-12 PRINCE STREET, #11A, FLUSHING, NY，電話：646-885-7528；布碌崙 八大道774 59th Street, #2B, Brooklyn, NY，電話：917-355-6399；另有24小時緊急諮詢專線：646-906-6676。