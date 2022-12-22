我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

澤倫斯基國會演說高喊：俄羅斯的暴政已無法控制烏克蘭

陳愛蓮甲狀腺醫學博士談甲狀腺眼病治療

工商記者張莎莎／紐約訊
甲狀腺內分泌專科陳愛蓮醫學博士。
甲狀腺內分泌專科陳愛蓮醫學博士。

陳愛蓮醫生1996年畢業於紐約大學(NYU)內分泌學專科，擁有內分泌專科特考文憑、美國內分泌學會院士身份(FACE)，此特殊榮譽只有在臨床表現卓越，且在教育和研究、公共衛生、醫學倫理、技術創新、醫學進步、社區參與等領域取得非凡成就和做出傑出貢獻的內分泌科醫生才會獲得。陳醫生擁有美國內分泌頸部超聲波特等證書(ECNU)，是利用頸部超聲波對甲狀腺和甲狀旁腺疾病進行評估和診斷的特等專家。

陳醫生表示，甲狀腺眼病是一種獨特而罕見的疾病，通常見於甲亢/甲狀腺格雷福斯病(Graves disease)。超過一半的甲亢病人會同時伴有狀腺眼病(TED)，這是一種自體免疫性疾病，是由自身抗體錯誤攻擊眼後組織而導致進行性的炎症和眼部組織的損傷。甲狀腺眼病(TED)往往不僅造成功能上的損害，還經常帶給病人精神和心理的障礙；63%的病人會有社會心理負擔，52%的病人會影響自尊心，42%的病人有焦慮和抑鬱。

輕度甲狀腺眼病(TED)在早期常常被誤診，導致錯過最佳治療時期。如果不及時治療，這種病會惡化，最終導致嚴重的眼睛損害甚至失明。常見的症狀如下：眼部乾燥有異物感、常常流淚怕光、眼睛發紅和疼痛、眼睛有壓迫感、眼睫水腫、眼皮後退、眼球突出、斜視、視野模糊、複視、失明。

甲狀腺眼病治療一定要選擇有豐富經驗的甲狀腺專科醫生。陳醫生在甲狀腺治療方面有20多年的豐富臨床經驗，擅長治療各種甲狀腺疾病，如甲亢、甲減、甲狀腺結節、甲狀腺癌等，同時也提供甲狀腺眼病、糖尿病、腦垂體腫瘤、腎上腺异常、骨質疏鬆、多囊卵巢綜合症、甲狀旁腺疾病、肥胖症、血鈣异常等疾病的治療。該診所有強大的甲狀腺專科和甲狀腺眼病治療團隊，如果您有這方面的疾病，歡迎致電該診所。中文電話：347-519-7434（上午11點至下午6點），英文電話：516-330-1313（全天）；診所地址：7 Bond Street, Suite 1A, Great Neck, NY 11021；門診時間：週一、二、四、六，中午12點至下午4點。

如何去陳醫生診所：

長島鐵路(LIRR)：在緬街站(Main St.)上車，在大頸站(Great Neck)下車；

公共汽車(Bus)：坐N20G路車，在緬街站(Main St./Roosevelt Ave.)上車，在大頸站(Great Neck/North Station Plaza/Bond St.)下車，步行約1-2分鐘即可到達；

駕車：市府停車場在Grace Ave.北面，步行約1分鐘即可到達。

醫學 長島鐵路 肥胖

上一則

十七屆迎春接彩嘉年華　1/14隆重登場

延伸閱讀

顧及環保及健康 3M將停止生產、使用永久性化學品PFAS

顧及環保及健康 3M將停止生產、使用永久性化學品PFAS
宣傳補助 湯凱蒂、林少琪訪金山華埠小商戶

宣傳補助 湯凱蒂、林少琪訪金山華埠小商戶
紐約市地鐵班次擬調整 多條線路搭乘偏低時段減班

紐約市地鐵班次擬調整 多條線路搭乘偏低時段減班
新年花車巡遊 法拉盛多元風貌

新年花車巡遊 法拉盛多元風貌
法拉盛緬街鬧區入店盜竊 警緝1嫌

法拉盛緬街鬧區入店盜竊 警緝1嫌

熱門新聞

好市多雞蛋貨價空空如也。(記者張晨╱攝影)

蛋荒…一盒難求 早餐成本翻倍

2022-12-17 11:05
包括紐約州在內的三州地區，從今(15)日起至17日(周六)將出現冬季風暴天氣。(本報檔案照)

冬季氣候警告…強風暴雨大雪襲紐約 這些地區少出門

2022-12-15 15:36
檢方提供多項證據直指潘勤軒涉殺蔣凱文。(警方提供)

MIT博士涉槍殺耶魯華生 5人指證…休旅車發現血跡、皮屑

2022-12-14 11:00
三嫌搶劫華人男子。(視頻截圖)

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

2022-12-20 12:19
2022年全市年度最差前100名房東名單，四名華裔上榜。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位

2022-12-21 06:52
一名報住在貝賽185街交50大道的亞裔男屋主，16日凌晨回家時，被五名歹徒跟蹤，隨後家中的名牌包等財物被搶。(記者牟蘭／攝影)

紐約亞裔男凌晨返家 5匪尾隨…趁開門時入屋內洗劫

2022-12-16 21:04

超人氣

更多 >
想吃卻不捨得買？好市多7商品 送給吃貨最好的禮物

想吃卻不捨得買？好市多7商品 送給吃貨最好的禮物
紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位

紐約市百大惡房東 4華裔上榜…最糟糕的竟是這位
退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知

退休者福音 漸進式儲蓄能存更多錢…這些改變不可不知
櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話

櫃檯存款點鈔1000元「蒸發」 南加華人和銀行各說各話
氣溫驟降 回家好難 5000班機延誤或取消

氣溫驟降 回家好難 5000班機延誤或取消