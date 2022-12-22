陳愛蓮甲狀腺醫學博士談甲狀腺眼病治療

甲狀腺內分泌專科陳愛蓮醫學博士。

陳愛蓮醫生1996年畢業於紐約大學(NYU)內分泌學專科，擁有內分泌專科特考文憑、美國內分泌學會院士身份(FACE)，此特殊榮譽只有在臨床表現卓越，且在教育和研究、公共衛生、醫學 倫理、技術創新、醫學進步、社區參與等領域取得非凡成就和做出傑出貢獻的內分泌科醫生才會獲得。陳醫生擁有美國內分泌頸部超聲波特等證書(ECNU)，是利用頸部超聲波對甲狀腺和甲狀旁腺疾病進行評估和診斷的特等專家。

陳醫生表示，甲狀腺眼病是一種獨特而罕見的疾病，通常見於甲亢/甲狀腺格雷福斯病(Graves disease)。超過一半的甲亢病人會同時伴有狀腺眼病(TED)，這是一種自體免疫性疾病，是由自身抗體錯誤攻擊眼後組織而導致進行性的炎症和眼部組織的損傷。甲狀腺眼病(TED)往往不僅造成功能上的損害，還經常帶給病人精神和心理的障礙；63%的病人會有社會心理負擔，52%的病人會影響自尊心，42%的病人有焦慮和抑鬱。

輕度甲狀腺眼病(TED)在早期常常被誤診，導致錯過最佳治療時期。如果不及時治療，這種病會惡化，最終導致嚴重的眼睛損害甚至失明。常見的症狀如下：眼部乾燥有異物感、常常流淚怕光、眼睛發紅和疼痛、眼睛有壓迫感、眼睫水腫、眼皮後退、眼球突出、斜視、視野模糊、複視、失明。

甲狀腺眼病治療一定要選擇有豐富經驗的甲狀腺專科醫生。陳醫生在甲狀腺治療方面有20多年的豐富臨床經驗，擅長治療各種甲狀腺疾病，如甲亢、甲減、甲狀腺結節、甲狀腺癌等，同時也提供甲狀腺眼病、糖尿病、腦垂體腫瘤、腎上腺异常、骨質疏鬆、多囊卵巢綜合症、甲狀旁腺疾病、肥胖 症、血鈣异常等疾病的治療。該診所有強大的甲狀腺專科和甲狀腺眼病治療團隊，如果您有這方面的疾病，歡迎致電該診所。中文電話：347-519-7434（上午11點至下午6點），英文電話：516-330-1313（全天）；診所地址：7 Bond Street, Suite 1A, Great Neck, NY 11021；門診時間：週一、二、四、六，中午12點至下午4點。

如何去陳醫生診所：

長島鐵路 (LIRR)：在緬街站(Main St.)上車，在大頸站(Great Neck)下車；

公共汽車(Bus)：坐N20G路車，在緬街站(Main St./Roosevelt Ave.)上車，在大頸站(Great Neck/North Station Plaza/Bond St.)下車，步行約1-2分鐘即可到達；

駕車：市府停車場在Grace Ave.北面，步行約1分鐘即可到達。