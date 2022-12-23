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聖誕節大酬賓 皮草皮衣2折起　明起三天 早9點至晚7點限時搶購

工商記者鍾淑美／紐約訊
2023新款皮草時裝樣衣，適合東方女性身材，簡約大方又透出女人嫵媚的溫婉氣質，時尚與風格融為一體。
2023新款皮草時裝樣衣，適合東方女性身材，簡約大方又透出女人嫵媚的溫婉氣質，時尚與風格融為一體。

紐約皮衣皮草專賣店，將於聖誕節展銷2023年最新款國際頂級義大利綿羊皮衣和北美北歐貂皮大衣，日期為12/24-12/26（三天）在喜來登酒店7樓，上午9時至下午7時。全場特價折扣高達二折起，敬請把握機會，先到先選。專賣店同時推出聖誕節特價禮品專櫃，包括義大利綿羊皮男女皮馬甲、皮褲、皮裙、皮拖鞋、男女帽、錢包、皮帶、皮手套等，每件$5起。

歷史悠久的紐約皮衣皮草公司質好價優，深受華人喜愛，該公司每年都將當年製作的樣衣特價展銷。此次展銷全是2023新款皮草時裝樣衣，適合東方女性身材，簡約大方又透出女人嫵媚的溫婉氣質，時尚與風格融為一體。此外還有設計趨於年輕化的皮草，除了顏色鮮艷外，三分袖、五分袖、七分袖和披肩式皮草也受到歐美百貨商的青睞。展銷會中有前衛設計風格的款式，也有傳統設計風格的款式，歡迎前往試衣。

紐約皮草公司生產的貂皮系列，採用美國最著名的傳奇水貂。美國養貂的貂毛在國際上舉足輕重，毛色光潤、底絨豐盈，用它製作的貂皮大衣雍容華貴、保暖保值；風吹皮毛毛更暖，雪落皮毛雪自消，雨落皮毛毛不濕。皮草原料來自北美和北歐，有普通貂皮、黑貂皮、海狸和栗鼠等，採用歐洲的皮革技術和義大利的染色技術，做工及品質上乘。該公司代理多家美國大型百貨公司，定點加工生產，由於是批發，價格低廉實惠。

紐約皮衣皮草公司的義大利綿羊男女時裝皮衣採用頂級義大利皮，柔軟舒適，自聘設計師剪裁，件件添加時尚元素。不論是超薄型、超短型，還是中長型、加長型，穿在身上都能顯現好身材、煥發時尚風。展銷地點：法拉盛喜來登酒店(135-15 Roosevelt Ave)，入口在羅斯福上，近王子街。展銷時間：上午10時至晚7時，洽詢專線：917-792-1188，網址：www.vovusa.com。

義大利 時尚 聖誕節

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