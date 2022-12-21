薛家燕雲頂演唱會與樂迷共度美好時光

香港歌影視紅星薛家燕蒞臨紐約市雲頂世界，與美東僑胞樂迷們一起慶祝佳節。

香港 歌影視紅星薛家燕於12月17日（星期六）蒞臨紐約市 雲頂世界，與美東僑胞樂迷們一起慶祝佳節，並由實力歌手陶信維擔任特別嘉賓。

薛家燕，人稱家燕姐，是香港知名女演員、節目女主持及女歌手。薛家燕曾多次獲選為十大最受歡迎明星、十大歌星、十大電視藝人及最受歡迎女藝人。1960年代，由於青春歌舞片大行其道，她與同是七公主的陳寶珠、蕭芳芳合作演出《彩色青春》、《姑娘十八一朵花》、《青春阿哥哥》及《飛女正傳》，並組織了「家燕A Go Go樂隊」，16歲便當上電影 女主角。

1990年代因領銜主演無線電視處境劇集《真情》深入民心，獲得了「好姨」綽號，2000年代又因經常主唱兒歌及主持兒童節目而獲稱「家燕媽媽」。2018年8月，薛家燕化身十字步女俠，推出首個個人紅館《薛家燕愛你無限六十年演唱會》主題曲《Captain Nancy》，並成為香港四大電子傳媒冠軍歌獨唱得主。

薛家燕於紐約市雲頂世界為樂迷獻唱多首名曲，其中包括「往事只能回味」、「萬水千山總是情」、「我的心裡只有你沒有他」、「一水隔天涯」、「倦」、「憑著愛」、「Stand Up」、「禪院鐘聲」，隨後家燕姐還與嘉賓歌手陶信維一起合唱了「衹有情永在」、「相思風雨中」、「舊歡如夢」。

換裝再度出場後，家燕姐唱了「開心女人Cha Cha Cha」、「失戀」、「情花開」、「胭脂扣」。薛家燕在現場與觀眾回顧分享了一個由細識到大的好朋友黎小田，講她們幾十年深交深知，回想了她們過去合作主持的點滴。家燕姐隨後獻唱黎小田作曲的「心肝寶貝」時，亦忍不住淚灑現場。