紐約愛樂樂團第十二屆中國新年音樂會暨慶典，由余隆執棒，寧峰、龔琳娜、陸軼文攜手紐約愛樂樂團，一起呈現陳其鋼、譚盾作品。

紐約愛樂樂團將於2023年1月31日（農曆正月初十）晚7時30分，在紐約林肯中心大衛·葛芬音樂廳（David Geffen Hall）吳蔡劇院（Wu Tsai Theater）舉辦中國新年音樂會，迎接農曆癸卯兔年。這是紐約愛樂樂團連續第十二年舉辦中國新年慶典，將由指揮家余隆執棒，攜手小提琴家寧峰、二胡演奏家陸軼文、歌唱家龔琳娜、男低音歌手及敦煌古樂器奚琴演奏家哈斯巴根，分別演繹陳其鋼為二胡改編的新版《悲喜同源》、譚盾的音樂巨作《敦煌·慈悲頌》以及伯恩斯坦的《西區故事》。

2023年的中國新年音樂會將重返剛動用5.5億重金打造，以全新面目回歸公眾視野的大衛．葛芬音樂廳。大衛·葛芬音樂廳自2020年起開始翻新工程，重新規劃觀眾席和舞臺、全面升級音響效果，並於2022年秋重新向公眾開放。疫情 不定的兩年中，中國新年音樂會也曾改由線上舉辦，此次新年音樂會將彌補缺憾，奏響融合東方哲學與西方旋律的世界之音，呈現一場極致的視聽盛宴，和觀眾一起開啟辭舊迎新的新篇章。

二胡演奏家陸軼文將首次與紐約愛樂樂團合作，演繹陳其鋼為二胡和交響樂 團全新改編的《悲喜同源》。陳其鋼在經歷了對生死的大徹大悟之後創作了《悲喜同源》，樂曲取材自古琴曲《陽關三疊》，譜的是傳統而含蓄的音調，道的卻是與內心世界的和解；改編自小提琴協奏曲的全新版本《悲喜同源》對二胡演奏者的技法有極高的要求。二胡演奏家陸軼文是中國音樂最高獎——金鐘獎與文華獎的雙金獎獲得者，她的演奏細膩且富有變化。為了擴展音色、提高藝術表現力，陸軼文將在演奏中大膽使用兩把二胡，將東方樂器的獨特魅力發揮到極致，在中國二胡與西方交響樂的樂音流轉中鋪陳心靈的對話。

新年音樂會還將帶來作曲家譚盾耗時五年創作的鴻篇巨著《敦煌·慈悲頌》中的第五幕《心經》。譚盾十數次到敦煌采風，從敦煌壁畫中取材並翻閱了大量唐代心經古樂譜和舞譜，在西方交響樂的基礎上引入了中國鑼鼓、鉢、木魚、引罄等，最終用音樂為觀眾復原了這卷慈悲敦厚的敦煌壁畫。歌唱家龔琳娜和原生態男低音歌手哈斯巴根將分別演繹西域女子篥娜和樂僧，悠揚婉轉且極富感染力的女高音與古老神秘的呼麥和鳴，貫通古今，將如風暴般震撼聽眾的心靈。《敦煌·慈悲頌》的禪意中蘊含的包容與同情、善良與和平，是全人類共通的，足以消融所有地域、文化乃至信仰的界限。

寧峰是當今最優秀的華人小提琴家之一，他曾獲得2005年邁克·希爾國際小提琴比賽（新西蘭）第一名，並在2006年獲得帕格尼尼國際小提琴比賽第一名。寧峰對音樂的深刻感觸、飽滿且真摯的情感以及超凡絕倫的技巧，使他頻頻受邀與世界著名交響樂團合作。寧峰在此次中國新年音樂會中將演繹改編自百老匯 經典音樂劇的《西區故事》組曲；《西區故事》以莎士比亞的戲劇《羅密歐與朱麗葉》為靈感，講述50年代發生在林肯中心一帶移民社區的愛情故事。這首為紐約精心挑選的曲目，將引領觀眾回到上個世紀的林肯中心，講述不一樣的紐約故事。

迎春慶典活動包括酒會、音樂會和慶典籌款晚宴，晚宴將在演出結束後舉辦，音樂家將共同出席，盛典著裝要求為中國傳統服飾或半正式禮服。本屆音樂會慶典由斯塔國際基金會（Starr International Foundation）贊助，盛典榮譽主席：莫裏斯·格林伯格夫婦（Mr. and Mrs. Maurice R. Greenberg）；盛典共同主席：陳妤（Angela Chen、Misook Doolittle、唐騮千及夫人徐心眉），參加慶典籌款晚宴門票需要另行購票。

紐約愛樂樂團第十二屆中國新年音樂會將於2023年1月31日（星期二）晚上7時30分，在林肯中心大衛．葛芬音樂廳（David Geffen Hall）吳蔡劇院（Wu Tsai Theater）舉行，指揮余隆、小提琴寧峰、二胡陸軼文、女高音龔琳娜、男低音哈斯巴根以及紐約愛樂樂團。音樂會曲目包括李煥之《春節序曲》、陳其鋼《悲喜同源》二胡協奏曲（美國首演）、譚盾《敦煌．慈悲頌》第五幕《心經》、伯恩斯坦《西區故事》組曲。

音樂會票價$55起（不含劇場管理費$4.50，網絡或電話購票收取12%手續費，音樂廳票房購票無手續費），網絡購票：nyphil.org，電話購票：212-875-5656。時間：周一至周五上午10點至下午6點；周六下午1點-6點；周日中午12點-下午5點。林肯中心大衛．葛芬音樂廳售票處購票：周一至周六上午10點開門，周日中午12點開門；有演出的日期，售票處在演出後1.5小時關閉，沒有演出則在下午6點關閉。預訂慶典套票（包含酒會、音樂會和慶典籌款晚宴），敬請聯繫特別活動部門：[email protected]，或 212-875-5760。