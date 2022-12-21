遠離香煙和壓力 快樂逍遙度假期

如今大多數地方都已解除了與COVID相關的限制，人人都期待在假期間與家人和朋友共度時光。四處奔波會令人倍感壓力，在這特別忙碌的假期內，香煙好像是減壓的最佳辦法。為想在這個季節裡嘗試戒煙或保持無煙的人士，Asian Smokers' Quitline(ASQ)《華語戒煙專線》的戒煙顧問，在此誠意為您提供小竅門和鼓勵。

加州大學 聖地亞哥分校家庭醫學和公共衛生學教授朱書宏博士說：「我們很清楚，對於那些致力於戒煙的人來說，假期可能具有挑戰性。在堅持戒煙的旅途上，為假期抽煙的誘因做好準備並獲得額外的支持來繼續戒煙之旅，這是十分重要的。」

以下是戒煙顧問就度假期間如何避免誘發煙癮和保持無煙的一些小竅門：

1. 選定一個戒煙日，並把它標記在日曆上。

2. 避免辛辣、含高糖分的食物以及酒精類，假期通常都是吃喝玩樂的時候，但該盡量避免讓您特別想抽煙的食物，改為選擇水果或低糖的甜品。至於酒類，應改喝無糖的礦泉水、梳打水或蘋果 酒（蘋果梳打）。

3. 與不吸煙者結伴，在節日期間嘗試擴大您的社交圈子，多聯繫已經戒煙或不吸煙的朋友，有助於您保持忙碌並遠離吸煙。

4. 擁有一個有支持力的社交圈子對於您戒煙的旅程非常重要，ASQ《華語戒煙專線》是一個免費的全美戒煙計劃，專門為說華語的戒煙人士服務。服務包括自助戒煙資料、一對一電話輔導，符合條件者還可以獲得兩週免費試用裝的尼古丁戒煙貼片。

ASQ《華語戒煙專線》聯繫電話：1-800-838-8917，網站：www.asq-chinese.org；可以向號碼66819發送簡訊【戒煙】，以接收中文簡訊，如欲退出，可隨時發送簡訊【STOP】至 66819（）=您的電話運營商可能會收取簡訊費用）。

ASQ 為想幫助他人戒煙的民眾提供諮詢服務和戒煙資料，朋友和家人也可以聯繫ASQ《華語戒煙專線》，從一位友好且見多識廣的戒煙顧問那裡獲取信息和建議。

ASQ《華語戒煙專線》由美國疾病控制及預防中心資助，自2012年開始，已經為超過19,000名美國亞裔社區的居民用粵語、國語、韓語和越南 語提供了免費的、以實證為基礎的戒煙服務。符合資格的戒煙者將會獲得兩週免費的戒煙貼片，研究已經證明ASQ的服務可以幫助增加吸煙者戒煙的成功率。ASQ的服務時間是星期一到星期五，美國西岸時間早上7點至晚上9點（美東時間早上10點至午夜12點）。