張清內科全科家庭醫生 談三高疾病及預防

張清醫師是醫學雙博士，有豐富的臨床經驗。

有豐富臨床經驗的張清醫師為服務華人社區，在法拉盛39大道開設診所，為患者提供內科全科/家庭醫生服務。

張清醫師是醫學雙博士，以第一名的總成績畢業於由耶魯大學和美國雅禮協會在湖南長沙創辦的湘雅醫學院，於紐約Montefiore附屬醫院完成內科住院醫培訓，獲美國內科特考文憑，後就職於Northwell系統醫院，目前在多家康復中心/療養院擔任主治醫師，照顧中老年患者，累積了豐富的急重症和慢性疾病診療及康復治療的臨床經驗。張清醫師出生於醫學世家，從祖輩到父輩都是著名的中醫專家。

張清醫生表示，高血壓 、高血糖 、高血脂俗稱三高 ，屬於基礎代謝性疾病。三高疾病早期症狀並不明顯，並不直接影響身體功能，這個階段只要通過患者和醫生的共同努力，經過一段時間的控制和調整，就有可能慢慢自行緩解。但是如果錯過這個時期，高血壓、高血糖就會對局部的血管、神經造成傷害；高血脂則會在血管中形成粘稠的物質，附著於血管壁，長期堵塞形成斑塊，引起動脈粥樣硬化，阻礙循環系統的功能，從而導致各種急性併發症和慢性併發症，引起噁心、嘔吐、頭暈、頭痛以及各種心、肺、腦、腎、足等多器官疾病，出現腎臟功能受損、眼睛視網膜病變、周圍神經病變等問題，表現為四肢麻木、心腦血管病變，比如腦梗死、心肌梗死、心臟驟停等。

張清醫生表示，三高疾病的發生是由遺傳和環境等多種因素造成，包括飲食無規律、消化不良、脾胃失和、吸煙/飲酒過多等。民眾平時應注重低鹽、低脂、低糖的飲食，講究粗糧細作，包括大米、麥子、玉米、紅薯類、蕎麥等，可以搭配著吃，不僅有助於均衡營養，也讓口味選擇更為豐富；多喝水、多吃水果和蔬菜，同時保證蛋白質的攝入。從營養的角度來看，適當增加優質蛋白質對於改善體質、提高免疫力都有幫助，一般應盡量減少紅肉類，多吃豆類、魚類（淡水魚和海魚均可）。此外，適當參加體育鍛煉也可以增強體質、控制體重。

針對高血脂、高血壓、高血糖，張清醫師診所可提供降脂、降壓、降糖治療。她表示，根據血脂、血壓、血糖的水準，診所應該個性化地、針對性地選用降脂、降壓、降糖藥物。常用的降脂藥物包括他汀類的和貝特類；降壓藥有鈣離子拮抗劑、血管緊張素轉換酶抑制劑、血管緊張素受體拮抗劑、β受體阻滯劑、利尿劑；降糖藥主要有七類：格列奈類、雙胍類、DPP-4抑制劑、SGLT-2抑制劑、糖苷酶抑制劑、噻唑烷二酮類、磺脲類等；這些藥都應該在醫師的指導下規範使用。

早期的三高一般無明顯症狀、無異感，通常只能在每年健康體檢時發現。三高疾病發展比較緩慢，只要能在早期及時發現，就能有效進行控制，對病症進行調整。張清醫學雙博士內科全科/家庭醫生診所為三高患者建立健康檔案，指導民眾防治三高，早期干預心腦血管等系統併發症。張清醫生治學嚴謹，對患者認真、耐心、有愛心，主治高血糖、高血壓、高血脂/高膽固醇、心臟病、肺部慢性病、呼吸道感染、感冒、肺炎、鼻炎、哮喘及過敏症、頭暈頭痛、貧血、關節炎、骨質疏鬆、腸胃病、肝炎、腎臟病、尿道炎、性病皮膚病、甲狀腺疾病及各種心、肝、膽、肺、胃、腸疾病；診所還附設Covid19旅行/回國檢測、遠端視頻/電話門診、年度健康體檢、入學/就業前體檢、HHA護理工體檢、結核測試、各種疫苗及預防注射（流感、肺炎、肝炎、破傷風、帶狀皰疹、麻腮風疫苗、乳頭狀瘤病毒疫苗）；同時也提供心電圖、肺功能、胃菌檢查、婦科檢查、驗尿驗孕、各種抽血檢查、癌症篩查等。

如有任何健康疾病問題諮詢，歡迎致電張清內科全科/家庭醫生診所，電話：718-799-0918；地址：136-36 39th Ave, 5th floor, Flushing, NY, 11354（法拉盛39街136-36號5樓，大停車場/飛躍皇后對面，安康寧藥房樓上5樓）；門診時間：週一至週六上午9:30至下午5:30，接受各種保險，無保險患者優惠。