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紐約州政府補助多明尼克‧哈囉平價公寓　公開徵求申請人租賃入住

工商記者黃元苓／紐約訊
多明尼克‧哈囉公寓公開徵求申請人租賃入住，至2023年1月30日截止申請。
多明尼克‧哈囉公寓公開徵求申請人租賃入住，至2023年1月30日截止申請。

紐約州政府補助、位於紐約上州沙若托加(Saratoga)地區的多明尼克‧哈囉(DOMINIC HOLLOW APARTMENTS)平價公寓，現在公開徵求申請人租賃入住，不收申請費也無經紀佣金，至2023年1月30日截止申請。

多明尼克‧哈囉公寓共有30個新蓋的1及2臥單位，租金$658-$928，包暖氣、熱水與中央空調，收入及條件有限制，最高收入$37,100-$63,300，最低收入也有規定。收入限制隨著公寓單位大小、家庭人口多少以及其他條件而有所改變。

公共交通便捷的多明尼克‧哈囉平價公寓為禁煙社區，設備齊全完備，廚房附節能設備，常備24小時緊急維修服務。該公寓設施優良完善，附設社區交誼廳，附帶廚房、洗衣房、小區內停車場及管理處、健身區、操場、涼亭露臺、露天大草坪以及野餐桌凳。

請上網：www.cgmrcompliance.com查詢詳情，也可郵寄索取申請表，請附回郵信封寄至：DOMINIC HOLLOW APARTMENTS, PO Box 440, Wading River, NY 11792；電洽：631-910-6200，電郵：[email protected]，網站：www.NYHousingSearch.gov。

多明尼克‧哈囉公寓位於11 Dominic Drive, Ballston Spa.，所有申請表須於2023年1月30日前提交，遲到的申請表將不予考慮，郵戳為憑；遞交多於一份申請表的申請人可能遭取消資格！2023年2月13日早上11時，將在沙若托加的希爾頓酒店(Saratoga Hilton)舉行公開抽籤。

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