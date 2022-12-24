養成健康的生活習慣 戒煙助您對抗感冒和感染

您正在尋找預防流感 的方法嗎？良好的個人衛生和護理，是您保護自己和他人免受疾病侵害的最有效方法之一。例如，打噴嚏時捂住口鼻、勤洗手等，可以有效制止細菌的滋生和擴散，還可以很好地預防呼吸道疾病，例如流行感冒。

養成健康的生活習慣，如：睡眠要充足、身體勤鍛煉、壓力懂舒緩、盡量多喝水、食物富營養等，都可以有助預防流感。當然，養生之道少不了戒煙，因為一支香煙含有7,000多種化學物質，其中很多都對人體有害。吸煙會削弱您的免疫系統，而戒煙則可以增強您的體質，能更有效地對抗感冒和感染。

「如果您曾經戒過煙而現在還在抽煙，不要氣餒！」加州大學 聖地亞哥分校的家庭醫學與公共衛生學教授朱書宏博士這樣說：「事實上，對於很多吸煙者來說，成功戒煙並不是一次就能到位，而是要通過多次的努力。」

Asian Smokers' Quitline (ASQ)《華語戒煙專線》電話：800-838-8917，是由美國疾病控制及預防中心(CDC)資助的。《華語戒煙專線》通過電話，免費幫助說國語或粵語的美國居民戒掉傳統香煙或電子煙，符合資格的ASQ參與者將會收到兩周免費的戒煙貼片。

根據美國衛生部部長2020年的報告所述，「主導式的戒煙專線諮詢，無論單獨提供或配合戒煙藥物，都提高了戒煙的成功率。」

請撥打ASQ《華語戒煙專線》電話：800-838-8917，或登入：www.asq-chinese.org註冊，以獲取免費的戒煙幫助。另外，煙草使用者可以發簡訊「戒煙」到66819，獲取ASQ《華語戒煙專線》發出有助戒煙的中文資訊。這些簡訊為您量身定制，以便在戒煙過程中的關鍵時刻向您提供幫助。

同時也歡迎那些想幫助他人戒煙的人，與ASQ友善而富有專業知識的戒煙顧問聯繫，獲取有效的資訊及輔導。如果您正擔憂您和您家人的健康，那麼戒煙就是您現在能做的最好的事，趕快行動吧！

ASQ《華語戒煙專線》由美國疾病控制及預防中心資助。自2012年開始，ASQ已經為超過19,000名美國亞裔社區的居民，用粵語、國語、韓語和越南 語提供了免費的、以實證為基礎的戒煙服務，符合資格的戒煙者將會獲得兩周免費的戒煙貼片。研究已經證明，ASQ的服務可以倍增吸煙者戒煙的成功率。

ASQ的服務時間是星期一到星期五，美國西岸時間早上點至晚上 9點（美東時間早上10點至淩晨12點），可以通過以下任何一種方式進行聯繫：1-800-838-8917，www.asq-chinese.org（國、粵）；1-800-556-5564，www.asq-korean.org（韓語）；1-800-778-8440，www.asq-viet.org（越南語）；也可發簡訊「戒煙」至66819，獲取有助戒煙的中文資訊。