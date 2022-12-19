VNS Health富康醫療法拉盛社區中心隆重開幕
富康醫療好事成雙，繼上週一布碌崙日落公園社區中心開幕，12月12日（週一），富康醫療新設在皇后區法拉盛的全新社區中心舉行隆重開幕儀式，眾多地區民選官員及代表和社區領袖應邀蒞臨出席主持剪彩，現場有醒獅採青等，埸面熱鬧非常。出席活動的有國會議員孟昭文、皇后區區長Donovan Richards、市議員黃敏儀 、亞美醫師協會首席運營長沈卉、百康仁德聯席總裁林鼎貴先生、美國華裔註冊護士協會會長Christine Lee等。
富康醫療總裁及首席執行官Dan Savitt開幕致詞表示，富康醫療作為躬耕紐約華埠逾20載的資深機構 ，為滿足紐約市蓬勃發展的華人社區的需求，於本月分別先後於布碌崙日落公園和法拉盛開設全新社區中心，進一步方便民眾瞭解更多富康醫療提供的不同服務，包括健保計劃、居家護理、個人護理、安寧療護、心理健康、社區活動等，並提供免費執照護理員訓練班，同時還招募雙語及專業人士。
前身為紐約探訪護士服務(Visiting Nurse Services of New York)的富康醫療成立於1893年，至今擁有129年歷史。富康醫療於1999年在華埠成立首個社區中心，服務超過十四萬民眾。
富康醫療多元化市場副總裁連雯珊感謝社區各界多年來的支持，期待和社區及醫療機構繼續緊密合作，為華人社區提供優質服務。富康醫療發拉盛社區中心提供免費諮詢服務，歡迎民眾親臨39大道136-52號，電話：718-321-7695。富康醫療日落公園社區中心地址：布碌崙八大道5521號，電話：718-477-4733；富康醫療華埠社區中心地址：紐約華埠勿街7號，電話：212-619-3072。富康醫療社區中心每週七天，上午9時至下午5時開放。
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