近期活動

● Monday Night Magic

禮拜一魔術夜:紐約市 最長青的外百老匯魔術演出(線下)

12月19日(週一)晚上8點

主辦:The Players Theatre

http://www.mondaynightmagic.com/

● 'The Greatest Photographers of 20th Century New York City' Webinar

20世紀紐約市最偉大的攝影作品網路研討會(線上)

12月20日(週二)下午1點至下午3點

主辦:New York Adventure Club

https://www.nyadventureclub.com/event/the-greatest-photographers-of-20th-century-new-york-city-webinar-registration-469946882777/

● CHRISTMAS SPECTACULAR

聖誕盛典舞台演出 火箭女郎舞蹈團鉅獻(線下)

12月21日(週三)下午2點至下午3點半

主辦:Radio City Music Hall

https://www.rockettes.com/christmas/

● The Collaboration

全新舞台劇 《合作無間(編者譯)》:講述安迪·沃荷與尚-米榭·巴斯奇亞的故事(線下)

12月22日(週四)晚上7點至晚上9點半

主辦:Samuel J. Friedman Theatre

https://www.telecharge.com/Broadway/The-Collaboration/Overview

● Death in New York

城市導覽:探索四百年來紐約市的生與死(線下)

12月23日(週五)下午3點至下午5點半

主辦:Purefinder New York

https://www.purefindernewyork.com/tour-descriptions

● 中國風書店 年終銷售酬賓(線下)

12月1日(週四)至12月31日(週六)截止

主辦: 中國風書店

地址:43-12 Main Street, 1 Fl, Flushing, NY 11355

電話:718-961-7107

