百年漢方「紅人歸」（Sangel）對女性一生的精心呵護

百年漢方「紅人歸」膠囊（Sangel）

女性從青春期開始經歷月經、妊娠、分娩、哺乳等過程，都與血有極大關係。女性常因工作、生活等各種原因導致氣血不足、氣滯血瘀，從而產生各種疾病，主要表現有月經不調、痛經、面色萎黃、精神疲憊、頭暈腦脹、健忘多夢、心悸胸悶、兩肋悶痛等。

在諾貝爾獎 獲得者大村智教授的指導下，獲得國際婦女聯合會推薦並暢銷全球幾十個國家的百年漢方「紅人歸」膠囊（Sangel）可以改善女性在各年齡階段引起的身體問題。

1. 女性由於陰血不足，常會產生面黃唇淡、頭暈目眩、手腳無力等癥狀，「紅人歸」膠囊（Sangel）可以補血養巢、活躍造血功能、調理肝腎功能、胃腸運轉功能，從而使血氣充足、腸道吸收功能好轉，還能改善面黃唇白、身體虛弱、心悸胸悶、頭暈目眩、腰膝酸痛、手腳無力等癥狀，幫助提高身體素質，使女士面色紅潤、精神振奮、、活血通絡、黃褐斑減退，讓容顏更美麗！

2. 「紅人歸」膠囊（Sangel）能夠活化卵巢微循環網、增強微循環攜帶養分和代謝能力、保證充足的營養供給、滋潤和營養開始萎縮的卵巢，使卵巢重新產生圓潤的卵泡、恢復旺盛的雌激素分泌能力，同時還能改善並調理痛經、量過多或過少、經期不準、閉經等癥狀，尤其能使心血不足引起的心悸、胸悶、頭昏腦脹、煩躁健忘等癥狀得到改善。

3. 「紅人歸」膠囊（Sangel）能夠很好地調理女性內分泌能力。肌膚是女性內分泌、卵巢健康狀況的晴雨表，再高檔的化妝品也無法掩蓋住這些內在的問題。服用紅人歸膠囊1-2個周期，女性虛癥可得到改善或消除，使氣血充足、面色紅潤不暗淡。當內分泌得到平衡，卵巢功能就能恢復，肌膚的微循環、代謝功能也會得到改善，色斑、粗糙、無彈性將消失，皮膚會變得細嫩白皙有彈性。紅人歸滋陰養巢，給女人源自內在的肌膚美。

4. 營養恢復卵巢功能是根本，女人衰老的重要原因是卵巢功能的衰退。現在仍有許多女性使用荷爾蒙替代療法和外援補充雌激素來延緩衰老讓青春長駐，其實這些做法治標不治本，而且都是非常危險和無用的。美國權威機構試驗證明，使用荷爾蒙替代療法會增加女性癌癥的發病率，其中乳腺癌發病率高出26%、心臟病發病率高出29%、中風發病率高出41%、肺部和大腿靜脈出現血栓的情況高出2倍。美國另一項科學研究實驗還表明，吃植物性來源的荷爾蒙和化學成分的荷爾蒙一樣都會有副作用，也會增加罹患各種癌症 和心血管疾病的風險。植物性荷爾蒙，例如大豆、異黃酮都是從外界補充，而不是由自己體內產生，人每天每時分泌荷爾蒙的水平都不一樣，如果一直固定服用荷爾蒙，就容易讓乳房和子宮受體過度刺激，從而轉變成癌症。人體的荷爾蒙分泌是一種動態的平衡過程，長期服用荷爾蒙補充劑會令身體產生依賴和耐藥性，使腦垂體誤以為身體中有足夠的女性荷爾蒙而不發出分泌指令，卵巢也就不分泌激素，使卵巢的功能出現非正常性衰退並慢慢萎縮，從而導致閉經。只有營養卵巢、恢復卵巢功能，使其分泌身體所需要的荷爾蒙，才是最根本的方法。

5. 「紅人歸」膠囊打破了傳統產品單一、著重短期功效的弊端，標本兼顧，可以滋陰補血、滋養肝腎、調理內分泌、營養恢復卵巢功能，使人體恢復正常分泌和代謝、氣血恢復正常，由內而外雙向調節滋养女性，保持肌肤细膩紧致白皙，充滿女性迷人魅力，全心體會成年女性最美好的階段。「紅人歸」膠囊可以幫助改善更年期的不適狀態並延緩衰老，讓女性風采依然，=是對女性一生的精心呵護！

「紅人歸」膠囊是加拿大 衛生部唯一批準可用於女性更年期的產品，加拿大衛生研究院十幾年質量療效追蹤，確認「紅人歸」膠囊是目前世界範圍內最安全、最有效、最科學的產品。「紅人歸」膠囊針對以下癥狀最有效：閉經、痛經、月經不調等；頭暈目眩、失眠健忘、情緒緊張等；潮熱、出汗、胸悶、心悸、氣短等；皮膚乾燥、彈性減退、光澤消失、皺紋增多等；脫髮、色斑、老年斑等；性欲衰退、陰道分泌物減少、性交時出現疼痛感等。

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