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九旬華男痰堵氣管命懸一線　醫生這招緊急救助妙手回春

工商記者衛伯承／紐約訊
及時獲醫生救助挽回性命長者的女兒在社交平台對診所醫護表達感謝。
及時獲醫生救助挽回性命長者的女兒在社交平台對診所醫護表達感謝。

日前，紐約一名年近90歲的華裔長者因痰液堵住氣管而窒息昏厥，所幸事發診所的醫生及時救助，成功挽救了長者的性命。

紐約仁德醫生集團的內科醫生陳正嚴表示，十二月初，一位年近90歲的華人長者在其女兒的陪同下前往位於布碌崙18大道的診所進行年度體檢。該診所的醫療助理先對長者進行了基本的醫療檢測，但發現長者的血壓僅有56毫米汞柱，低於正常水平。陳正嚴醫生聞訊對病人進行聽診，發現其肺部有明顯哨音，疑似有痰液堵住氣管，同時病人出現呼吸困難的跡象。診所的醫護人員緊急撥打了911，然而短短幾分鐘的時間，病人就失去了意識。

「我只能立刻將病人側身放在椅子上，同時不斷拍打他的後背。」陳正嚴醫生表示，這可以幫助病人排出堵塞氣管的痰液。所幸病人當即排出了多達半杯的痰液，之後逐漸恢復了呼吸，經急救送醫後已無生命危險。

陳正嚴醫生指出，長者和孩子是此類窒息事故的高發人群，如果注意到他們不斷咳嗽、不能正常說話、需要張口呼吸或是要坐起來才能保持呼吸，就要警惕可能發生的窒息。如果窒息情況發生，患者可能在十分鐘內將會有生命危險，因此在場人員應立即撥打911並與接線員保持通話，盡量詳細地描述病人狀況，方便急救人員救治。同時，在場者還應抓緊3到5分鐘的「黃金救助時間」，檢查病人口腔是否有異物，並嘗試將病人側臥、拍打後背，讓病人的頭部自然下垂，幫助病人排出異物。

檢測 血壓 布碌崙

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