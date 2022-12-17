九旬華男痰堵氣管命懸一線 醫生這招緊急救助妙手回春
日前，紐約一名年近90歲的華裔長者因痰液堵住氣管而窒息昏厥，所幸事發診所的醫生及時救助，成功挽救了長者的性命。
紐約仁德醫生集團的內科醫生陳正嚴表示，十二月初，一位年近90歲的華人長者在其女兒的陪同下前往位於布碌崙18大道的診所進行年度體檢。該診所的醫療助理先對長者進行了基本的醫療檢測，但發現長者的血壓僅有56毫米汞柱，低於正常水平。陳正嚴醫生聞訊對病人進行聽診，發現其肺部有明顯哨音，疑似有痰液堵住氣管，同時病人出現呼吸困難的跡象。診所的醫護人員緊急撥打了911，然而短短幾分鐘的時間，病人就失去了意識。
「我只能立刻將病人側身放在椅子上，同時不斷拍打他的後背。」陳正嚴醫生表示，這可以幫助病人排出堵塞氣管的痰液。所幸病人當即排出了多達半杯的痰液，之後逐漸恢復了呼吸，經急救送醫後已無生命危險。
陳正嚴醫生指出，長者和孩子是此類窒息事故的高發人群，如果注意到他們不斷咳嗽、不能正常說話、需要張口呼吸或是要坐起來才能保持呼吸，就要警惕可能發生的窒息。如果窒息情況發生，患者可能在十分鐘內將會有生命危險，因此在場人員應立即撥打911並與接線員保持通話，盡量詳細地描述病人狀況，方便急救人員救治。同時，在場者還應抓緊3到5分鐘的「黃金救助時間」，檢查病人口腔是否有異物，並嘗試將病人側臥、拍打後背，讓病人的頭部自然下垂，幫助病人排出異物。
上一則
百年漢方「紅人歸」（Sangel）對女性一生的精心呵護
下一則
FB留言