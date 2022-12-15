我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

合法移民疫後反彈 今年增73%發出50萬張簽證 中國排第7

「艾倫秀」DJ驚傳輕生離世 離家前曾有怪異舉動

陳秀冰會計師事務所專精處理各種政府查稅案件

工商記者林敏儀／紐約訊
前紐約稅務局科長高麥克Michael Gross，加盟陳秀冰會計師事務所。
前紐約稅務局科長高麥克Michael Gross，加盟陳秀冰會計師事務所。

陳秀冰會計師事務所由註冊會計師兼稅務碩士陳秀冰，親自處理聯邦、州政府、勞工局、市政府的查稅案件。前紐約稅務局科長高麥克Michael Gross加盟陳秀冰會計師事務所，高麥克在紐約州水牛城州稅局工作35年，親自處理紐約州各種查稅和稅務刑事案件。

陳秀冰會計師提醒各界，欠稅等不合法行爲可能導致您拿不到新的護照或其他相關的身份問題。如果是美國公民身份，不在美國境內、不能及時收到當局寄發的相關通知以致不能及時處理，在入境的時候可能會遭遇到阻礙。如果是綠卡身份，欠稅未能及時處理，有可能導致身份被取消。爲此，陳秀冰會計師強烈建議您，如有欠稅情況，應盡快尋求註冊會計師的協助。

陳秀冰註冊會計師事務所坐落在曼哈頓11號東百老匯6樓，服務華人社區17年，深受各界的支持與信任。他們的團隊具備專業知識，精通國、粵、英語及福州話，幫助客戶在他們的業務成果上取得成功。該公司提供各種各樣的定制，以滿足客戶的各種會計、稅務、財務管理等需要。陳秀冰註冊會計師事務所的服務宗旨是使您的工作更輕鬆，讓您能有更多的時間專注於您的業務發展。他們為全美的客戶提供各種稅務幫助，更重要的是，他們及時瞭解全年稅法變更，確保您能享受到所有稅收優惠。

陳秀冰會計師熟悉查稅機巧，將爲您爭取最大權益。陳秀冰註冊會計師事務所爲全美各行各業提供優質的稅務和會計服務，包括：餐飲、批發、地產、建築、零售、教育、貿易、藥房、電子商務、高科技、製衣等。他們提供個性化的服務，幫助您解決行業特定的挑戰，遵循行業標準稅的做法；免費諮詢熱線：800-398-0560。

總公司地址：11 East Broadway, 6th FL, New York, NY 10038，電話：212-566-0560；分公司地址：38-08 Union St., #9C, Flushing NY 11354(Flushing Commons)，電話：718-888-1198；網址：www.chancompanyllc.us。

紐約州 綠卡 百老匯

上一則

耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久

延伸閱讀

加大罷工 階級大團結 恐引發新勞工運動

加大罷工 階級大團結 恐引發新勞工運動
加大歷史性罷工 罕見階級大團結

加大歷史性罷工 罕見階級大團結
旅遊補給站／每趟出門旅遊前 做好5健康準備

旅遊補給站／每趟出門旅遊前 做好5健康準備
北加州聯邦檢察長 傳提名柏克萊律師芮恩斯

北加州聯邦檢察長 傳提名柏克萊律師芮恩斯
搖滾樂團「佛利伍麥克」歌手兼詞曲家 麥克維79歲過世

搖滾樂團「佛利伍麥克」歌手兼詞曲家 麥克維79歲過世

熱門新聞

888大藥房業主吳慧玲涉通過支付顧客現金等，由醫生開出患者不需要的藥品或服務，涉非法回扣與詐欺，被聯邦檢方起訴。(法院文件)

開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元

2022-12-10 07:00
嫌犯作案照片。(市警局提供)

身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費

2022-12-11 13:37
強風暴來襲，紐約市預計本周迎雨雪天。(本報檔案照)

強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加

2022-12-13 15:44
黃萱迪(中)8日出庭，右為董克文。(記者胡聲橋╱攝影)

日間護理中心發錢吸引耆老…業者判刑 沒收+賠償300萬

2022-12-09 02:29
紐約市衛生局長瓦桑敦促市民在室內和擁擠的室外重新戴上口罩。（取自瓦桑推特）

3種傳染病使紐約市重回高風險 市府急令市民戴回口罩

2022-12-09 16:02
紐約一家小店藉由販售台製果乾挺小農，致力增加台灣曝光度。（圖取自facebook.com/yunhaishop）

中國擋台灣鳳梨 紐約小店販售果乾 異軍突起

2022-12-11 15:12

超人氣

更多 >
聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過

聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過
1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說

1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說
微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招

微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招
耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久

耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久
國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃

國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃