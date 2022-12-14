迪士尼一百週年神奇慶典 現代汽車成為首位官方贊助商

迪士尼一百周年神奇慶典(Disney 100 Years of Wonder)

北美現代汽車 宣布將成為Disney 100慶祝活動的獨家汽車贊助夥伴，與迪士尼 一同慶祝一百週年神奇慶典(Disney 100 Years of Wonder)。此次慶祝活動旨在表彰迪士尼公司自1923年成立以來，一直作為公司標誌的生動故事情節以及身臨其境的體驗，預計將成為迪士尼公司一百年歷史上最大規模的跨公司全球慶祝活動。

北美現代汽車首席營銷官Angela Zepeda表示：「迪士尼是一個與大眾享有強烈情感聯繫、深受喜愛的品牌。現代汽車重視我們客戶的體驗，以及他們在開車沿途時所分享的時刻與故事。我們期待與迪士尼合作，通過為每一次的旅程增添一點魔法和靈感，來引起情感上的共鳴。」

迪士尼公司媒體娛樂部門廣告總裁Rita Ferro表示：「隨著我們回顧並慶祝迪士尼公司創造神奇與令人難忘的故事的一百年之際，我們很高興能與現代汽車一起將這一切變回現實。我們會結合最優秀的創造力與創新，在全年推出一系列的慶祝活動，並展望迪士尼的下一個一百年。」

此次贊助活動是現代汽車與迪士尼的眾多合作之一。在2021年，現代汽車與迪士尼廣告、迪士尼CreativeWorks以及漫威聯手，首次為迪士尼發布了一系列的廣告活動，其中包含ABC電視台、ESPN以及漫威MCU節目與電影中的許多明星主角。這個廣告活動是隸屬於現代汽車2022 Tucson休旅車「Question Everything」主題創意平台的一部分。

此外，現代汽車與國家地理頻道聯合創建了名為「戶外學院」("Outside Academy")的增強現實教育(Augmented Reality)體驗平台，讓家庭能夠探索著名的國家公園，同時激發他們創造自己的旅程。

迪士尼一百周年神奇慶典(Disney 100 Years of Wonder)作為迪士尼史上規模最大的全公司慶祝活動，旨在慶祝迪士尼無與倫比的故事以及體驗，還有其對於全球文化和觀眾的影響力，加上將這些故事轉變成現實的創作者、員工以及演員。迪士尼將通過其眾多深受喜愛的品牌中的全新體驗、產品、特別活動、電影、節目、直播以及展覽，來慶祝一直以來支持迪士尼的粉絲。Disney100將紀念迪士尼公司的過去與現在，同時為迪士尼下一個一百週年奠定基礎，為世界各地的家庭與粉絲創造一個更大且聯繫更緊密的迪士尼神奇世界。

迪士尼公司以及旗下的子公司和附屬公司是領先全球的多元化國際家庭娛樂和媒體企業，其中包含迪士尼樂園、迪士尼媒體和娛樂發行，以及三家娛樂創作組織（工作室、大眾娛樂、運動），專注於為不同平台開發與製作娛樂產品。

北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案，為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車以及電動車陣容。2021年，現代的820家經銷商在美國總共銷售了將近七十四萬輛車，其中將近半數皆在現代汽車阿拉巴馬製造廠製造。請至：www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部，查詢更多相關信息。