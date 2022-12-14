挑選古董、增添裝飾品、古董代賣樂而藝術品中心 您的最佳選擇
位於法拉盛的樂而藝術品中心(LUXUR Fine Art Center)成立於2013年，場地面積7000多尺，毗鄰USTA美國國家網球中心，是一家由華人經營的結合全球藝術、古董拍賣、展示、銷售、交流的大型古董城和註冊拍賣公司。
店內琳瑯滿目，有來自世界各國的陶瓷工藝品、青花瓷、油畫、家居裝飾、玩具、古錢幣地圖、玉器飾品以及其他工藝品等。該店還設有古董租賃區域，為租賃場地的顧客免費提供古董維護和代買服務。
負責人王先生表示，店內這些藝術品有包括來自歐洲的Lladro精美瓷偶、景德鎮瓷器、18世紀中國出口國外陶瓷製品、廣州青花瓷、廣彩古董、清嘉慶年間「吉祥如意盤」、清嘉慶「松石綠粉彩花卉」、漢博山神獸文濤尊等。在樂而藝術品中心不僅能提高藝術生活品質，還可以增加居家生活享受。王先生考慮到各個層次的不同需求，店內也有不少中/低檔、設計精緻的特價展品，將以最公道、最實惠的價格出售，例如陶瓷裝飾品僅要十幾美金，價格優惠且精緻。
王先生表示，他創業至今，本著客戶至上的原則，一直親切熱忱、服務仔細。在店內無論是挑選古董，還是為新家增添裝飾品、精美茶具，亦或者選擇租賃場地古董代賣，樂而藝術品中心都會是最佳的選擇！樂而藝術品中心電話：646-677-5152，地址：131-27 Fowler Ave, F2, Flushing, NY 11355；該中心每週七天營業，郵箱：[email protected]。
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