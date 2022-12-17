各級官員和Gotham Point的負責人出席了剪綵和慶祝儀式。

The Gotham Organization和RiseBoro Community Partnership二大機構，最近在皇后區長島市 慶祝Gotham Point大樓順利落成及入住，項目主管和市政府官員到現場共同慶祝這幢混合收入、多世代住宅社區的竣工。該項目提供一部分可負擔住房和一部分市場價格住房，以及由RiseBoro負責的長者活動中心。

參加慶祝活動的有皇后區區長Donovan Richards、紐約市 住房保護和發展局長Adolfo Carrion Jr.以及紐約市住房開發公司負責發展的高級副總裁Lauren Connors。該活動同時慶祝項目最後階段——北樓的竣工，南樓已於2021年3月完工。

Gotham Point由兩座大樓組成，共有1,132個單位，其中75%的單元定價為可負擔住宅，另有一個獨立的專門長者住宅區域。這些住宅由Handel Architects設計，享有曼哈頓和東河全景景觀，內置木地板、優質不銹鋼用具、石英檯面、煤氣灶台和洗碗機等。

Gotham Organization首席執行官David Picket表示：「經過與市政府和RiseBoro Community Partnership多年深入的合作，最終看到我們多元化和包容性社區的願景在Gotham Point成為現實，真是令人難以置信。這個項目體現了紐約市住房的未來；它不僅是一座住宅樓，同時是社區蓬勃發展的地方。」

Gotham Organization開發總裁Bryan Kelly表示：「在紐約市最需要的時候，一千多套可負擔住房、老年公寓和市場價住房的建成交付使用恰逢其時。我要向我們令人難以置信的合作夥伴以及為Gotham Point的理想而努力工作的每個人致以最誠摯的謝意，我很自豪地慶祝這個社區驅動項目的開幕，我相信它會成為長島市的地標性建築。」

Gotham Point在11層高的專用翼樓中為低收入 老年人預留了98套住房，供獨立生活的老年人居住，滿足了紐約市不斷增長的對於老年住宅的需求。長者活動中心將擁有自己的專用大堂，每層樓都有休息室和洗衣房、圖書館和帶共用食品室的社區活動室。翼樓還將包括一個戶外露台，可欣賞到曼哈頓天際線無與倫比的美景。RiseBoro將負責老年人社區的項目。

RiseBoro Community Partnership首席執行官Scott Short說：「RiseBoro很高興與Gotham Organization合作，為低收入長者提供安全、穩定、獨立且負擔得起的住房，這是對長島市和最重要的紐約社區的一個令人難以置信的補充。這98套房屋的交付將對許多人的生活產生影響，我們很自豪今天能慶祝這一里程碑。」

皇后區區長Donovan Richards Jr.說：「對於我們這個城市來說，沒有什麼比確保我們所有的社區的人負擔得起和方便使用更重要的事情了，尤其是我們的老年人。隨著長島市Gotham Point的開幕，我們正朝著這一目標邁出一大步。可負擔住房，包括為低收入老年人預留的近100套住房，西皇后區改變了遊戲規則。」

紐約市首席住房官Jessica Katz說：「我們政府的住房和無家可歸者的藍圖，明確表示我們必須與合作夥伴合作，推動為家庭提供穩定住房以及資源和便利設施的項目，以幫助社區蓬勃發展，這就是我們在Gotham Point看到的情況，它是我們城市的燈塔，為紐約人開發經濟可負擔住房。今天是一個特殊的日子，我們可以為成千上萬的紐約人慶祝新落成的超過1,100套的新房。」

負責經濟和勞動力發展的副市長Maria Torres-Springer說：「我們城市有責任提供負擔得起的優質住房，Gotham Point將通過投資充滿活力的Hunter's Point South社區來做到這一點。感謝所有在這個項目上共同努力的人，確保了我們長島市居民和企業的長期成功和福祉。」

HPD專員Adolfo Carrion Jr.說：「Hunter's Point South是我們一代人才能遇到一次的那種革命性開發項目。通過宏偉的願景和辛勤的工作，在30英畝的空置公共土地上建成了一個充滿活力的新社區，有美麗的公園和數以千計的可負擔住房。Gotham Point的新階段帶來了另外1,132套新公寓，包括849套可負擔公寓，以及零售、藝術和文化空間。我要感謝Gotham Organization、RiseBoro Community Partnership、我在HPD和HDC的同事以及當地民選官員，是他們推動了這個重要項目向前發展。」

HDC主席Eric Enderlin說：「Gotham Point的竣工代表了長島市社區的巨大勝利。這個充滿活力的項目為各種收入的紐約人提供安全和負擔得起的住房，包括一個專門的翼樓作為獨立的長者生活社區，提供一系列專門的規劃。感謝我們所有的合作夥伴和市政府官員的奉獻，並祝賀所有讓今天的活動成為可能的人。」

Gotham Point的設施空間促進健康的生活和社區參與，兩座大樓的所有居民都可以使用。配套設施包括24小時有人值守的大堂、享有城市全景的屋頂露台、居民休息室和日光浴平台、最先進的室內和室外健身俱樂部、兒童遊戲室和公眾可進入城市屋頂農場。居民將可以使用專門的共用辦公休息室，其中設有分組會議室、私人電話室和配備齊全的多人辦公桌。

在北樓內，Gotham Point包括旨在滿足社區需求的小型零售空間，以及社區設施空間和地下公共停車場。在南樓的底層，社區設施空間被指定用於社區遊艇站和Flux Factory的第四個也是最新的地點「Flux IV」，通過駐場藝術家計劃支持新興藝術家。