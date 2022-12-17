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華人優質企業：ABCPOS一站式服務平臺 服務全美30年

工商記者吳瀰／紐約訊
ABCPOS服務點設有實體試用和教學，讓商戶可親自體驗最新數位智慧化升級的營業和管理成效。
ABCPOS服務點設有實體試用和教學，讓商戶可親自體驗最新數位智慧化升級的營業和管理成效。

華人優質企業、專營點餐系統軟硬體及銷售的公司：ABCPOS，於2022年邁入30周年。企業的成長和歷史不但凸顯公司底蘊深厚、豐富的經驗，更是一直保持有與時俱進的先進技術以及服務突出穩重的特點。產品方面顯現了ABCPOS產品生態圈的完善，利用雲端技術串聯，實現一站式服務平臺，可以解決餐品行業商家的營業效率並提升單量，拓展規模的所有痛點。適逢30週年，該公司的技術和服務團隊秉持著創業初心，仍為邁向下一里程碑而不懈努力。

 

Abacus Business Computer(ABCPOS)成立於1992年，距今已有30年，是一家位於紐約市、致力於持續開發完善商家點餐系統軟硬體及銷售的公司。該公司為商家提供從POS系統到拓展服務再到實現穩定行銷增長的一站式服務，讓商家實現數位智慧化升級、推進數位化和「新服務」戰略。經過30年的行業發展，ABCPOS系統從DOS發展到Windows和現今的雲端系統，覆蓋的客戶從餐飲門店到零售商，從電子商務到特許經營連鎖店，再至更多品牌與集團公司。ABCPOS致力於提供軟硬一體的SaaS整體解決方案，讓許許多多經營者的成功之路暢通無阻。

 

ABCPOS能夠在競爭異常激烈的POS行業脫穎而出，最主要是因為該公司一直以來都在不斷創新進步，提高產品和服務的品質，用真心去對待所有的客戶，真切地站在客戶的角度去為商家解決所面臨的問題。該公司會為所有商家量身定制從開業到營業，再到後期開分店連鎖店的一站式解決方案。多年來，ABCPOS致力為商家實現數字智慧化升級，促進普及數位化運營，讓更多商家體驗方便簡單的生意經營模式。30年來，通過口口相傳靠譜的好口碑，以及該公司的高服務品質，讓ABCPOS的系統和產品廣受市場青睞和信賴。

 

目前ABCPOS的產品已形成了獨成一派的產品生態圈，也將POS給出了新定義，這意味著POS不再只是簡單的收銀終端服務POS(Point of Sales)，而是一個完整的服務平臺(Platform of Services)。經過30年的沉澱和積累，ABC完全瞭解餐飲行業運營的不同點痛點，並都能提供最優的解決方案，功能可以完全覆蓋滿足商家日常運營需求(xpress & payment)、節省人工(Self ordering kiosk)、提高店內效率(queueing、qr table ordering)、增加回頭客(app、online order)以及完整的後端管理系統backend management。所有的產品都會是該公司的亮點，都能協助處於各個階段或面臨任何問題的企業。

 

在2022年，ABCPOS最新推出了品牌定制化APP，此項服務提供許多連鎖餐飲企業建立的屬於自己企業專屬的App軟體。比如像朝茶(Tsao Cha)、南翔(Nanxiang)等，該公司會幫助這些品牌在手機用戶端提升存在感，並且為食客們實現手機下單的輕鬆操作和點單模式以及商家品牌自己的客戶回饋積分的設定(loyalty program)，最大程度地提升品牌客戶粘性，讓商家在點單數位化的市場變更中一直保持領先。

 

如需Abacus Business Computer點餐系統、餐飲品牌App定制、自助點餐系統、掃碼等位元系統等的進一步詳情，敬請電洽：718-321-3888，或至該公司和各分公司服務點洽詢。紐約華埠(JOYOPOS)：85A Allen Street, New York, NY；紐約法拉盛：44-49 College Point Blvd, Queens, NY 11355；紐約長島大頸：475 Northern Blvd, Great Neck, NY。

ABCPOS為餐飲品牌定制APP，最大程度地提升品牌客戶粘性。
ABCPOS為餐飲品牌定制APP，最大程度地提升品牌客戶粘性。
ABCPOS精英團隊，服務全美30年。
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ABCPOS一站式服務平臺，提升營業效率。
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