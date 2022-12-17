法拉盛東海石島韓式海鮮餐廳　每隔一天自首爾獨家空運進口海鮮

東海石島餐廳進門一側採取開敞式設計，視野開闊無阻擋。

位於法拉盛 北方大道162街街口的東海石島韓式海鮮餐廳(DOKDOYA SEAFOOD RESTAURANT)，每隔一天獨家自首爾空運進口生猛海鮮，用來製作近二十款開胃菜，琳瑯滿目、豐盛多樣。凡是點選二至六人套餐，就可免費享用以上特色小菜，超值划算、幸福滿足！

上述奉送的前菜以海鮮為主，包括但不限於：清蒸蟹腳、炸蝦、韓式特色生蝦、炸魷魚、炸魚、烤秋刀魚、壽司、甜不辣、牛肉片、醃漬物、大豆芽湯、米粥、涼拌豆腐、涼拌白蘿蔔、義大利 麵、煎餃 、玉米小菜、時蔬小炒、鮮蝦沙拉、蔬果沙拉、椰菜沙拉等，滿滿一桌令人眼花撩亂，不知從何下箸，難以取捨。

該店老闆是知名主廚，在曼哈頓餐飲業具備35年豐富經驗，代表他的高鍾先也是餐飲界資深人士。高先生說，該餐廳在首爾開有海鮮批發公司，持有進口美國生鮮海鮮執照，為大紐約地區所僅見，因而得以每隔一天就自首爾直接空運來美生猛海鮮。用這些口感鮮甜、品質超群的海鮮製作佳餚，無論是生魚片、壽司、煎炸物、鐵板燒、湯品、粥品等，無不甘香嫩滑，令人一試傾心。

位居數條街道交匯處的東海石島韓式海鮮餐廳，占盡地利、四通八達，方便四方八面客人惠顧。其大廳格局方正、視野開闊，普設寬敞卡座，獨立隱秘，有利盡情專注享受美食以及與親朋好友談心傾談。與此同時，餐廳地下室附設30人宴會廳，大筵小酌無不合宜。