國稅局招募社區志願者和雙語志願者為各地社區提供免費稅務幫助

美國國稅局 正在招募志願者並對他們進行培訓，志願者會在即將到來的報稅 季為全國各地的社區提供免費稅務幫助，本次招募特別需要雙語志願者。

去年，超過58,000名志願者通過為全國范圍內的個人和家庭準備了超過220萬份聯邦所得稅申報表，以此回饋社區。50多年來，國稅局免費報稅服務（VITA）與老年人稅務輔導（TCE）計劃為中低收入人群提供免費服務，幫助他們準備自己的稅表 ，這些人群包括殘疾人和老年人，許多站點還可以幫助以英語為第二語言的個人。

志願服務可以是令人激動、有教育意義且愉悅的，以下是個人考慮加入並提供志願者服務的一些充分理由：

●無需以往經驗；

●國稅局提供免費在線稅法培訓；

●稅務專業人士（註冊代理人和會計師）可以獲得CPE學分；

●進行志願者服務時間靈活；

●各地都有志願者站點；

●可以擔任各種志願者角色；

●可以幫助社區

一些志願者網站現在讓志願者可以選擇以虛擬方式幫助納稅人，而不是提供正常面對面的幫助，這使志願者可以通過電話或在線工具來幫助納稅人完成申報。其他志願者將在稅表提交給美國國稅局之前，與納稅人進行質量審查。虛擬志願服務對於新志願者來說是一個很好的選擇，因為他們可以請有經驗的志願者幫助一起完成納稅申報。志願服務時間靈活，免費稅務幫助站點位於附近的社區中心、圖書館、學校和教堂等地方。

Link & Learn Taxes e-Learning提供免費培訓，志願者站點也可以在11月至1月期間接受課堂培訓。指導和培訓材料包括如何準備聯邦和州的個人所得稅申報表，以及如何以電子方式提交。

有關國稅局志願者報稅計劃的更多信息，請訪問：https://www.irs.gov/zh-hans/individuals/irs-tax-volunteers，有興趣成為志願者的人可以提交申請。國稅局將發送參加虛擬介紹會的邀請，感興趣者可以在介紹會上瞭解有關該計劃的更多信息。