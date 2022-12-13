12/13-12/26看影片抽大獎最後一期：富足退休第六堂課

MassMutual萬通互惠理財業務總經理Eileen張愛齡，講解第六堂課內容（圖/張愛齡 提供）。

世界日報與MassMutual萬通互惠理財規劃「富足退休 6堂課」已進入最後一堂課，即第六堂課。過去幾個月來，不少觀眾表達了對於這個節目的重大回響與支持，我們也希望告訴華人朋友們，應該如何正確地規劃自己的退休生活。第6堂課內容「善用這一招：助您降低退休時市場波動的風險」。除了看影片外，在12月13日及12月26日期間填寫影片上的問卷，還可以參加幸運大抽獎。

富足退休第六堂課講座邀請MassMutual萬通互惠理財業務總經理Eileen張愛齡，請她講解「善用這一招 ：助您降低退休時市場波動的風險」主題。張愛齡在課堂上告訴民眾：並非準備一些退休賬戶，如IRA帳戶、401K帳戶等，就可以安心退休。如果您正在為退休儲蓄 ，可能早已習慣退休帳戶的價值隨著金融市場波動而漲跌。然而，在您退休時，如果股市下跌，從退休帳戶提款可能會顯著減少帳戶的長期價值。因此，擁有另一種不受市場情況直接影響的退休收入來源是相當重要的。觀賞影片，可瞭解講師張愛齡的建議。

觀眾有興趣瞭解詳情，可以搜尋文章下方影片連結或掃描二維碼，前去觀賞。看影片可抽大獎好禮，民眾只要看完影片後點選問卷連結，輕鬆回答兩道題目，即可擁有機會抽大獎。