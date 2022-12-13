佳欣旅遊明年夏天歐洲豪華遊輪團
2023勢必是眾人爭搶出遊的時候，趁現在應盡早開始規劃明年夏天的出遊計畫。搭乘遊輪不必拉著行李換房間，不用每天搭著巴士穿梭於城市間顛簸五、六小時，不如每晚在船上輕鬆悠閒大啖美食、觀賞歌舞秀、游泳健身、舒適入眠，一覺醒來已到另一城市，即可上岸遊覽整整一個白天。迎接明年夏天可預期的出遊潮，佳欣旅遊達人傅鶴鳴特地挑選了兩組平常不會去但其實非常值得去的行程。
愛琴海、黑海、四國九城11天：羅曼蒂克愛琴海的希臘是舉世聞名嚮往的景點，4/25自紐約出發前往雅典，登上俯瞰市區山脊的雅典娜神廟，造訪山腰藍色圓頂小白屋蔚藍海岸的聖多瑞尼島和五座大風車，以及白屋石道名店街的米克諾斯島，這兩個最富盛名的地中海明珠。接著到聖經名城土耳其的以弗所，耶穌遇難後門徒約翰帶著瑪麗亞在此居住傳教，保羅亦隨後來此佈道，此城曾是兩千年前羅馬帝國東部最大城，新近遺址挖掘展示，市廓極為可觀。隨後在土耳其最大城伊斯坦堡停留兩天，遊覽索非亞大教堂和藍色清真寺、鄂圖曼帝國王宮、歐亞二洲地中海黑海的遊覽船，享受土耳其特色飲點，晚上可自由遊覽市區。遊輪將穿過博斯普魯士海峽和達達尼爾海峽，從愛琴海到黑海兩個新開放旅遊的東歐之珠遊覽——羅馬尼亞和保加利亞。遊輪會在10天後回到雅典，搭機返美，每人團費$4150，包遊輪、機票、上岸遊覽、華語導遊等，全程華人領隊。
歐洲西北五國九城12天，5/24搭機到冰島首都雷克雅維克上船，到北岸兩個城市觀賞冰川瀑布，北國風景是攝影愛好者取景的最佳地點。再到挪威峽灣欣賞萬年冰川切割群山的壯麗美景，再到挪威第二大城卑根，乘坐與香港半山同型的鐵纜車至山頂俯視市區及港景。船再來到荷蘭阿姆斯特丹觀賞風車、花卉市場，搭小船遊市區運河。接著來到比利時布魯塞爾，造訪巧克力市集和尿尿小童雕像。到了倫敦下船遊覽英國地標巨石陣、溫莎古堡，再搭機返回美國。行程中搭乘NCL PRIMA，是挪威遊輪公司近年來首艘全新設計高端貴賓遊輪，有更多戶外休閒空間及更多餐廳供應選用。全程12天，每人團費$4950起，包遊輪、機票、華語導遊等，全程華人領隊。新船首航季，贈送$100船上使用額和免費上網服務。
上述二項遊輪，即日起可先付$500報名預定，01/24/23前繳餘款。詳細行程請至佳欣旅遊索取，地址：法拉盛緬街37-02時代商場內一樓F6A室，電話：917-375-7740，電郵：[email protected]。
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